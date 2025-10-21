Έργα τέχνης αλλά και κινηματογραφικά ενθύμια περιλαμβάνει η ιδιωτική συλλογή του σπουδαίου Αμερικανού ηθοποιού Τζιν Χάκμαν, που πρόκειται να τεθεί σε δημοπρασία από τον οίκο Bonhams στη Νέα Υόρκη, με τίτλο «The Gene Hackman Collection: A Life in Art».

Ο Τζιν Χάκμαν, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή τον περασμένο Φεβρουάριο σε ηλικία 95 ετών, άφησε πίσω του όχι μόνο μια ένδοξη κινηματογραφική και θεατρική πορεία που διήρκεσε πάνω από έξι δεκαετίες, αλλά και μια εντυπωσιακή συλλογή έργων τέχνης, αναμνηστικών και βραβείων.

Μια συλλογή που αντικατοπτρίζει την πολύπλευρη φύση του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού, του ανθρώπου που, πέρα από το Χόλιγουντ, βρήκε καταφύγιο στη ζωγραφική, τη συγγραφή και τη συλλογή έργων τέχνης.

Ιδιαίτερα γνωστός για τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους στις ταινίες, «The Conversation» (1974) και «The Royal Tenenbaums»(2001), απέσπασε δύο βραβεία Όσκαρ για τις ερμηνείες του στα «The French Connection» (1971) και «Unforgiven» (1992).

Ωστόσο, μετά την αποχώρησή του από την υποκριτική, γύρω στο 2008, ο Χάκμαν αποσύρθηκε στο σπίτι του στη Σάντα Φε, όπου αφιερώθηκε στη συγγραφή και τη ζωγραφική. «Είναι κάτι πιο προσωπικό», είχε δηλώσει για τη συγγραφική του ενασχόληση. «Νιώθω ότι έχω μεγαλύτερο έλεγχο σε όσα θέλω να πω και να κάνω».

Ο Χάκμαν πίσω από τις κάμερες: Ένα εργαστήρι με την καλλιτεχνική ματιά του

Στο ενεργητικό του έχει πέντε μυθιστορήματα, ενώ το εργαστήριό του ήταν γεμάτο με απομεινάρια της δημιουργικής του δραστηριότητας: καβαλέτα γεμάτα χρώμα, σκίτσα, ακρυλικά, ακόμη και μακέτες και προτομές.

Το ιδιαίτερο βλέμμα του αποτυπώθηκε και στη συλλογή του, έργα που εκτείνονταν από τη μεταπολεμική και σύγχρονη τέχνη έως δημιουργίες της δυτικής και ιθαγενικής αμερικανικής παράδοσης.

Η δημοπρασία του Bonhams περιλαμβάνει 13 πίνακες, με κορυφαίο το μοντερνιστικό έργο του Αμερικανού ζωγράφου, Μίλτον Άβερι, «Figure on the Jetty» (1950), που απεικονίζει μια μοναχική φιγούρα να ατενίζει μια γαλήνια θάλασσα. Ο πίνακας, με εκτίμηση στα 500.000 με 700.000 δολάρια περίπου (465.000 με 650.000 ευρώ), εντάχθηκε στη συλλογή του Χάκμαν το 1997.

Wikimedia/ Ο Τζιν Χάκμαν

Στο σφυρί θα βγει επίσης μια έγχρωμη χαλκογραφία του Αμερικανού ζωγράφου Ρίτσαρντ Ντίμπενκορν, μέρος της περίφημης σειράς «Ocean Park» με αφηρημένα τοπία. Το έργο με τίτλο «Green» (1986) χαρακτηρίζεται από μια πλούσια, έντονη πράσινη επιφάνεια, η οποία πλαισιώνεται από γεωμετρικά σχήματα σε μπλε, κόκκινο και υπόλευκο, με λεπτές κόκκινες γραμμές να προσθέτουν διακριτικές τονισμένες λεπτομέρειες. Η εκτιμώμενη αξία του κυμαίνεται μεταξύ 300.000 και 500.000 δολαρίων (279.000 με 465.000 ευρώ).

Παράλληλα, ένα σπάνιο μπρούτζινο γλυπτό του Γάλλου καλλιτέχνη, Ογκίστ Ροντέν, αναμένεται επίσης να αποφέρει γύρω στα 200.000 με 300.000 δολάρια (περίπου 186.000–279.000 ευρώ).

Στις συλλεκτικές προσφορές περιλαμβάνονται ακόμη προσωπικά αντικείμενα του Χάκμαν, όπως βιβλία, σενάρια και αφίσες ταινιών. Επιπλέον, οι τρεις Χρυσές Σφαίρες που είχε κερδίσει, δύο για τις ερμηνείες του στα «Unforgiven» και «The Royal Tenenbaums», και μία Χρυσή Σφαίρα Σέσιλ Μπ. Ντε Μιλ. πρόκειται να τεθούν επίσης σε δημοπρασία, με εκτιμώμενη τιμή τα 3.000 έως 5.000 δολάρια (περίπου 2.790 με 4.650 ευρώ) η κάθεμια.

«Πρόκειται για έργα υψηλού κύρους και αδιαμφισβήτητης προέλευσης, που αποκτούν επιπλέον βαρύτητα χάρη στη σύνδεσή τους με έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της εποχής μας», δήλωσε ο Andrew Huber, επικεφαλής του τμήματος τέχνης του 20ού και 21ου αιώνα του Bonhams. «Ο Χάκμαν δεν ήταν μόνο συλλέκτης, αλλά και καλλιτέχνης. Η προσέγγισή του στη συλλογή αντικατοπτρίζει την ίδια φροντίδα, αισθητική ευαισθησία και πειθαρχία, στοιχεία τα οποία χαρακτήριζαν και τη δική του καλλιτεχνική πρακτική», πρόσθεσε.

Η δημοπρασία «The Gene Hackman Collection: A Life in Art», θα πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου, ενώ θα πλαισιωθεί παράλληλα και από δύο διαδικτυακές πωλήσεις: η πρώτη από 8 έως 21 Νοεμβρίου, και η δεύτερη από 25 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου.

Οι επόμενες δημοπρασίες θα περιλαμβάνουν περισσότερα έργα, όπως δημιουργίες των Ρόμπερτ Μάδεργουελ, Βασίλι Καντίνσκι και του ίδιου του Χάκμαν, καθώς και πορτρέτο του ηθοποιού από τον διακεκριμένο καλλιτέχνη Έβερετ Κάνστλερ.

Με πληροφορίες από artnet

