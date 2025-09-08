Τρεις συν μία εκδηλώσεις μας περιμένουν τον Σεπτέμβριο στο Σπίτι του Ελύτη.

Η Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου και η Ιουλίτα Ηλιοπούλου παρουσιάζουν την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου (19:00), στον χώρο της έκθεσης του Απόστολου Βέττα «Αθύρματα από χαρτί», ένα ποιητικό–μουσικό δρώμενο.

Αποσπάσματα ποιημάτων των Οδυσσέα Ελύτη, Γιώργου Σαραντάρη, Μάτσης Χατζηλαζάρου, Ν. Α. Ασλάνογλου, Ιουλίτας Ηλιοπούλου διαλέγονται με στίχους, μελωδίες, λέξεις και θραύσματα μουσικής σε ένα ταξίδι φαντασίας, σε μια αναζήτηση της ποιητικής λειτουργίας στην τέχνη και στη ζωή.

Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου, πιάνο

Ιουλίτα Ηλιοπούλου, απαγγελία

Απαραίτητη η προκράτηση θέσης. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Εισιτήριο: 10€

Αθύρματα από χαρτί

Λίγες ημέρες μετά, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται η έκθεση-εγκατάσταση χαρτογλυπτών του Απόστολου Βέττα με τίτλο «Αθύρματα από χαρτί», παρουσία του καλλιτέχνη. Από τις 16:00 έως 18:00 ο σκηνογράφος Απόστολος Βέττας θα βρίσκεται στον χώρο της έκθεσης και θα συνομιλήσει με τους επισκέπτες παρουσιάζοντας την δουλειά του.

Federico Garcίa Lorca – Οδυσσέας Ελύτης

Το Ινστιτούτο Θερβάντες και το Σπίτι του Ελύτη-Μουσείο, σε συνεργασία με την πρεσβεία της Ισπανίας, στο πλαίσιο του Festival de Poesía del Mediterráneo, πραγματοποιούν την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου (20:00), αφιέρωμα στους δύο μεγάλους ποιητές της Μεσογείου, Federico Garcίa Lorca και Οδυσσέα Ελύτη.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο πρέσβης της Ισπανίας Jorge Domecq Fernández de Bobadilla, ενώ ο διευθυντής του Instituto Cervantes Luis García Montero, θα μιλήσει για την σχέση Lorca -Ελύτη.

Θα ακολουθήσει συναυλία με έργα βασισμένα στην ποίηση των Federico Garcia Lorca και Οδυσσέα Ελύτη, σε μουσική των Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη, Γιώργου Κουρουπού Αλεξάνδρας Παπαστεφάνου και Federico Garcia Lorca.

Τραγούδι: Άρτεμις Μπόγρη

Πιάνο: Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου

Απαγγελία: Ιουλίτα Ηλιοπούλου και Alfonso Silvan

H είσοδος στην εκδήλωση πραγματοποιείται μόνο με πρόσκληση.

Συναυλία στην αυλή – Γάτες, ποντίκια και ένας όνος

«Όλα γίνονται στις μέρες μας πιο τέλεια και πιο άσχημα. Κι όμως, πόσο πιο ανθρώπινο είναι να χαϊδεύεις τον παχουλό λαιμουδάκο ενός ζωντανού πού δεν ζητάει ποτέ το κακό σου», γράφει ο Οδυσσέας Ελύτης στο κείμενό του Όνου Αίνος, που μαζί με τραγούδια του Γιώργου Κουρουπού για τους διαφορετικούς χαρακτήρες γάτων και ποντικών, καθώς και μαζί με τις γάτες του Ροσσίνι και τη γάτα της Αλεξάνδρας Παπαστεφάνου, παρουσιάζονται την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου (20:00) σε μια ευφρόσυνη συναυλία στην αυλή.

Τραγούδι: Άρτεμις Μπόγρη, Άγγελος Χονδρογιάννης

Πιάνο: Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου

Απαγγελία: Ιουλίτα Ηλιοπούλου

Εισιτήριο: 10€

Πληροφορίες/κρατήσεις: www.elytishousemuseum.gr