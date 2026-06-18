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Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Shrek 5», του δημοφιλούς σίκουελ που έχει αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους, με τον Σρεκ και τη παρέα του να επιστρέφουν σε νέες περιπέτειες μετά από 16 ολόκληρα χρόνια.

Η τελευταία ταινία «Shrek Forever After» κυκλοφόρησε το 2010, με τους δημιουργούς να μην αφήνουν κανένα περιθώριο ανοιχτό για κάποια συνέχεια της παραμυθένιας ιστορίας. Μπορεί η υπόθεση του «Shrek 5» να μην έχει γίνει ακόμα γνωστή, αλλά από τρέιλερ γίνεται αντιληπτό ότι η ιστορία θα επικεντρωθεί στον Σρεκ, τον Γάιδαρο αλλά και την -διευρημένη πλέον- οικογένεια του Σρεκ, η οποία αποτελείται από δύο γιους και μία κόρη.

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Σύμφωνα με όσα ακούγονται στο τρέιλερ, η παρέα ξεκινά «ένα ακόμη ξέφρενο ταξίδι σε μια μεγάλη πόλη», όπως περιγράφει χαρακτηριστικά ο Γάιδαρος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συμμετοχή της Ζεντέγια, η οποία δανείζει τη φωνή της στην κόρη του Σρεκ -τον οποίο υποδύεται φωνητικά ο Μάικ Μάιερς-, και της Φιόνα με τη φωνή της εκπληκτικής Κάμερον Ντίαζ. Η ίδια μάλιστα, έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, λέγοντας: «Συμβαίνει! Πραγματικά συμβαίνει!».

Παράλληλα, ο Έντι Μέρφι επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Γαϊδάρου, ενώ οι Μαρσέλο Χερνάντεζ και Σκάιλερ Γκιζόντο χαρίζουν τις φωνές τους στους δύο γιους του ζευγαριού των δράκων, Fergus και Farkle.

Σύμφωνα με το Deadline, τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας αναλαμβάνει ο Γουόλτ Ντορν, ο οποίος δεν γνωρίζει πρώτη φορά το σύμπαν του Σρεκ, καθώς είχε συμμετάσχει στις δύο προηγούμενες ταινίες της σειράς ως σεναριογράφος, ενώ στην τέταρτη ταινία είχε τον ρόλο του «Head of Story», δηλαδή του επικεφαλή ανάπτυξης της αφήγησης.

Το «Shrek 5» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 30 Ιουνίου 2027.

Με πληροφορίες από Deadline