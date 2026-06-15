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Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο επέστρεψε στην ανοιχτή αντιπαράθεσή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την Κυριακή.

Ο βραβευμένος ηθοποιός συμμετείχε στην εκδήλωση «Rise Up, Sing Out: A Concert for the First Amendment», η οποία ήταν αφιερωμένη στην υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ζήτησε από το κοινό να εκφράσει την αντίδρασή του σε δηλώσεις και πολιτικές του σημερινού Αμερικανού προέδρου με τη φράση «σκάσε πια!».

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Ο Ντε Νίρο ξεκαθάρισε ότι θεωρεί την ελευθερία της έκφρασης θεμελιώδη αξία, ακόμη και όταν αφορά απόψεις με τις οποίες διαφωνεί.

«Είμαι σχεδόν απόλυτος υποστηρικτής της ελευθερίας του λόγου, ακόμη και για λόγια που δεν μου αρέσουν, και υπάρχουν πολλά τέτοια. Έτσι, όταν ακούω κάτι που δεν μου αρέσει, χρησιμοποιώ τη δική μου ελευθερία του λόγου για να απαντήσω», δήλωσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε δηλώσεις που απέδωσε στον Τραμπ, λέγοντας πως όταν ακούει τον πρόεδρο να υποστηρίζει ότι δεν τον απασχολεί η οικονομική κατάσταση των Αμερικανών, η απάντησή του είναι μία:

«Σκάσε πια!».

Ο ηθοποιός έδωσε ακόμη ένα παράδειγμα, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει: «Λατρεύω τον πληθωρισμό». Μετά την αναφορά αυτή, ο Ντε Νίρο κάλεσε ξανά το πλήθος να επαναλάβει τη φράση και οι παρευρισκόμενοι ανταποκρίθηκαν.

Η δημόσια σύγκρουση του Ντε Νίρο με τον Τραμπ είναι γνωστή εδώ και χρόνια, με τον ηθοποιό να έχει επανειλημμένα ασκήσει σκληρή κριτική στις πολιτικές και τη ρητορική του.

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Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Ντε Νίρο προχώρησε ακόμη περισσότερο, συγκρίνοντας ορισμένες εκφράσεις πατριωτισμού με τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου που παραμένει σε μια κακοποιητική σχέση.

«Δεν μου αρέσει να το λέω, αλλά το να αγαπάς τη χώρα μας αρχίζει να ακούγεται σαν ένας κακοποιημένος σύζυγος που λέει ότι αγαπά τον θύτη του», ανέφερε.

Ο ηθοποιός συνέχισε με μια σειρά από βαριές πολιτικές κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να αισθανθεί αγάπη για μια χώρα που, όπως είπε, ξεκινά πολέμους τους οποίους χαρακτήρισε «ηλίθιους και απάνθρωπους», προκαλώντας τον θάνατο αθώων ανθρώπων και τεράστιο πόνο σε εκατομμύρια άλλους.

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Παράλληλα, κατηγόρησε την πολιτική ηγεσία για την αντιμετώπιση της υγειονομικής περίθαλψης, λέγοντας ότι εκατομμύρια άνθρωποι στερούνται πρόσβασης σε αυτή, ενώ τα χρήματα κατευθύνονται προς όφελος ισχυρών κύκλων.

Αναφέρθηκε επίσης σε θέματα ασφάλειας και μεταναστευτικής πολιτικής, λέγοντας ότι δεν μπορεί να αγαπήσει μια χώρα όπου, όπως ισχυρίστηκε, «στέλνει μασκοφόρους οπλισμένους να πυροβολούν πολίτες στους δρόμους, να βασανίζουν τους γείτονές μας και να χωρίζουν οικογένειες».

Robert De Niro has choice words for Trump at “Rise Up, Sing Out: A Concert for the First Amendment,” an event hosted by Jane Fonda and The Committee for the First Amendment in New York City pic.twitter.com/NMj0fZjVDv Advertisement June 15, 2026

Ο Ντε Νίρο δεν σταμάτησε εκεί και εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «ρατσιστή, μισογύνη και ξενοφοβικό τύραννο».

«Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα της οποίας ηγείται ο Ντόναλντ Τραμπ και το συκοφαντικό του Κογκρέσο», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο ηθοποιός υποστήριξε ότι η κριτική του δεν προέρχεται από απόρριψη της χώρας του, αλλά από την επιθυμία να δει μια διαφορετική πορεία.

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«Θέλω να αγαπήσω ξανά τη χώρα μου. Θέλω πίσω τη χώρα μου», κατέληξε.

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Η νέα παρέμβαση του Ρόμπερτ Ντε Νίρο αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον ίδιο και τον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περίοδο όπου οι πολιτικές και κοινωνικές εντάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές.

Με πληροφορίες από το The Guardian

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