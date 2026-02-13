Ολοκληρώθηκαν στην Αθήνα τα γυρίσματα της ταινίας μεγάλου μήκους «BELLS», η οποία σηματοδοτεί τη νέα δουλειά του σκηνοθέτη Άνταμ Κρίστιαν Κλαρκ.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Κλαρκ η οποία γυρίζεται στην Ελλάδα, με εντυπωσιακό καστ και τον διακεκριμένο Χρήστο Βουδούρη στη διεύθυνση φωτογραφίας, γνωστό για τις συνεργασίες του με τον Γιώργο Λάνθιμο («Άλπεις») και τον Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ («Before Midnight»).

Η πόλη της Αθήνας ως πρωταρχική επιλογή

Ο βραβευμένος Ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης, γνωστός για τις ωμές και ερμηνευτικά προσανατολισμένες ταινίες του όπως τα «Caroline and Jackie» και «Newly Single», επέλεξε να γυρίσει την ταινία σε φιλμ σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπως η Ομόνοια, η Βικτώρια και το Μεταξουργείο. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης διατηρεί μία συναισθηματική σχέση με αυτή την γειτονιά καθώς σχετίζεται με την γιαγιά του και αποτελεί για εκείνον έναν τόπο μνήμης και επιστροφής.

Στο «BELLS», ο σκηνοθέτης προσεγγίζει την πόλη με αυστηρό ρεαλισμό, αναδεικνύοντας την αρχιτεκτονική και την ανθρώπινη διάσταση της σύγχρονης Αθήνας, αποφεύγοντας τα στερεότυπα της αστικής παρακμής.

Παράλληλα, η ταινία γεννήθηκε από την επιθυμία του Κλαρκ να συνεργαστεί με Έλληνες ηθοποιούς, τους οποίους θεωρεί από τους πιο πειθαρχημένους και εκφραστικά τολμηρούς στην Ευρώπη. Με διαλόγους τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, το «BELLS» αποσκοπεί να φτάσει στο κόκκινο χαλί μεγάλων κινηματογραφικών διοργανώσεων και φεστιβάλ, λειτουργώντας ως μία γέφυρα μεταξύ του αμερικανικού ανεξάρτητου σινεμά και της σύγχρονης ελληνικής εμπειρίας.

Η Στεφανία Γουλιώτη στον ρόλο της Ελένης

Μία νυχτοφύλακας και ένας αθηναϊκός χειμώνας

Η ιστορία διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια ενός χειμώνα στην Αθήνα και ακολουθεί την Ελένη, μια νυχτερινή φύλακα που κινδυνεύει να χάσει το οικογενειακό της διαμέρισμα, και τον Τζον, έναν Αμερικανό αρχιτέκτονα ο οποίος ζει στην πόλη (τον υποδύεται ο ίδιος ο σκηνοθέτης) και είναι αρραβωνιασμένος με τη Δάφνη, στέλεχος μουσείου σύγχρονης τέχνης.

Μια φαινομενικά καθημερινή επίσκεψη στο διαμέρισμα της Ελένης εξελίσσεται σε μια ιδιωτική, ανώνυμη σχέση που αναπτύσσεται στο περιθώριο της ζωής τους. Μέσα από καθημερινές ρουτίνες, συναντήσεις και κοινόχρηστους χώρους, η ταινία εξερευνά τη λεπτή ένταση μεταξύ δέσμευσης και φυγής, θέτοντας το ερώτημα αν η ελευθερία απαιτεί όρκους.

Η Στεφανία Γουλιώτη υποδύεται την Ελένη, προσφέροντας την πιο τολμηρή και ευάλωτη ερμηνεία της μέχρι σήμερα. Η Κλέλια Ανδριολάτου, στον ρόλο της Δάφνης, παίζει για πρώτη φορά έναν εξ ολοκλήρου αγγλόφωνο ρόλο, απομακρυνόμενη από το συνηθισμένο αρχέτυπο της ingénue. Η Θέμις Μπαζάκα, βραβευμένη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με τον πρώτο της σημαντικό ρόλο σε μεγάλου μήκους ταινία μετά από μια δεκαετία. Το καστ συμπληρώνουν οι Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Γιώργος Γάλλος, Μάκης Παπαδημητρίου, Πάνος Βλάχος, Θανάσης Κουρλαμπάς και Ναταλία Σουίφτ.

Ο ανεξάρτητος κινηματογραφιστής Άνταμ Κρίστιαν Κλαρκ

Ο Κλαρκ είναι Αμερικανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος, απόφοιτος της USC School of Cinematic Arts, γνωστός για το τολμηρό και νατουραλιστικό ύφος του και τη βαθιά προσήλωση στον χαρακτήρα. Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, «Caroline and Jackie» (2012), έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Τραϊμπέκα και απέσπασε θετικές κριτικές για τη ριψοκίνδυνη δομή και το συναισθηματικό βάθος.

Η δεύτερη ταινία του, «Newly Single» (2017), μια σκοτεινή μετα-κωμωδία, παρουσιάστηκε στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Μαύρων Νυχτών του Ταλίν, σηματοδοτώντας και την πρώτη του εμφάνιση ως πρωταγωνιστής. Το 2022 κυκλοφόρησε το «Diary of a Spy», μια arthouse κατασκοπική ρομαντική ταινία με την Ταμάρα Τέιλορ, διατηρώντας τον λιτό ρεαλισμό που τον χαρακτηρίζει.

Ο Κλαρκ εμπνέεται από τους Αμερικανούς κινηματογραφιστές των ’70s, όπως ο Τζον Κασσαβέτης και ο Ρόμπερτ Όλτμαν, με ταινίες που ξεχωρίζουν για τα μακρά πλάνα, τους φυσικούς διαλόγους και την κάμερα-παρατηρητή. Κεντρικά θέματα του έργου του είναι η απομόνωση, η οικογενειακή δυσλειτουργία και η αναζήτηση σύνδεσης στον σύγχρονο κόσμο.

Με το BELLS, ο Άνταμ Κρίστιαν Κλαρκ εγκαινιάζει την ευρωπαϊκή του φάση, φέρνοντας το αμερικανικό ανεξάρτητο βλέμμα του σε νέους γεωγραφικούς και πολιτισμικούς χώρους.

