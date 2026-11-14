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Η έκθεση περιλαμβάνει δημιουργίες από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα με πλούσια θεματολογία και ποικίλες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις.

Οι επισκέπτες ανακαλύπτουν έργα σημαντικών καλλιτεχνών που αναπαράγουν και ερμηνεύουν ζωγραφικές συνθέσεις, διασώζοντας την τέχνη των Παλαιών Δασκάλων.

Η επιμέλεια της συλλογής ανήκει στον ιστορικό τέχνης Σωκράτη Λούπα, ενώ η έκθεση παραμένει ανοιχτή για το κοινό έως τον Φεβρουάριο του 2027.

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Έναν άγνωστο καλλιτεχνικό θησαυρό της, μια συλλογή έργων ευρωπαϊκής χαρακτικής, παρουσιάζει για πρώτη φορά η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

Η έκθεση εκτείνεται σε ευρεία χρονολογική αι γεωγραφική κλίμακα, με έργα από τα τέλη του 15ου ως τις αρχές του 19ου αιώνα και από χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Κάτω Χώρες.

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Εξίσου πλούσια είναι και η θεματολογία: προσωπογραφίες, θρησκευτικές σκηνές, έργα με μυθολογικό και αλληγορικό περιεχόμενο, φυσικά και αστικά τοπία με κτίρια, αρχαιολογικά ερείπια, θάλασσες, λιμάνια και πλοία, ηθογραφικά έργα με κοινωνικές ομάδες και συνθέσεις με θέματα από τη χλωρίδα και την πανίδα της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Εκτίθενται έργα των Cornelis Cort, Hendrick Goltzius, Agostino Caracci, Philip Kilian, Moritz Bodenehr, Fra Antonio Lorenzini, Giovanni Rocca, Gustave Doré και πολλών ακόμη δημιουργών.

Ο επισκέπτης παρακολουθεί τις διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις και τη συνάντηση της χαρακτικής με τη ζωγραφική και το σχέδιο μέσα από επιμέρους θεματικές ενότητες: Προσωπογραφίες, Θρησκευτικά έργα, Μυθολογικά και Αλληγορίες, Τοπιογραφίες, Ζωογραφίες, έργα με μουσικό περιεχόμενο, έργα του Jacques Callot και έργα του Francesco Bartolozzi. Η χρονολογική διαδοχή στο εσωτερικό των ενοτήτων βοηθά το κοινό να αναγνωρίσει τις αλλαγές στο ύφος, στη σύνθεση και τις εκφραστικές δυνατότητες των δημιουργών.

Σημαντική θέση στην έκθεση κατέχουν τα χαρακτικά που αντιγράφουν, αναπαράγουν και ερμηνεύουν προϋπάρχουσες ζωγραφικές συνθέσεις και γλυπτά. Σε αυτά τα έργα γίνεται ορατή η προσωπική συμβολή του χαράκτη: η μετάφραση του χρώματος, του φωτός και της ζωγραφικής επιφάνειας σε γραμμές, τόνους και χαράξεις.

Στους αιώνες πριν από την εφεύρεση της φωτογραφίας η μνήμη των σπουδαίων έργων και των Παλαιών Δασκάλων της Τέχνης διασώθηκε μέσω της χαρακτικής. Η συλλογή της Εθνικής Βιβλιοθήκης, ένα πραγματικό «χάρτινο μουσείο», περιλαμβάνει έργα των Ραφαήλ, Μιχαήλ Άγγελου, αδελφών Καράτσι, Γκουίντο Ρένι, Ντομενικίνο, Βερονέζε, Τιτσιάνο, Παρμιτζανίνο, Τιντορέτο, Ρούμπενς, Σιμόν Βουέ, Κλοντ Λορέν.

Η έκθεση προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με μια αδημοσίευτη συλλογή έργων τέχνης, που ανάλογή της -έως σήμερα- μπορούσε κάποιος να δει μόνο στα μεγάλα μουσεία της Ευρώπης. Αποτελεί καρπό της έρευνας και της τεκμηρίωσης της Συλλογής της Εθνικής Βιβλιοθήκης που έγινε από τον Σωκράτη Λούπα, ιστορικό τέχνης, ο οποίος είναι και ο επιμελητής της έκθεσης.

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Η έκθεση αφιερώνεται στη μνήμη του αείμνηστου Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Φίλιππου Τσιμπόγλου (1956-2023). Η έκθεση συνοδεύεται από πολυσέλιδο, αναλυτικό Κατάλογο, σε επιμέλεια του Σταύρου Ζουμπουλάκη, προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Info

Αίθριο 4ου ορόφου Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, ΚΠΙΣΝ, Λεωφόρος Συγγρού 364, Καλλιθέα

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Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Κυριακή 09:30-20:00

Είσοδος ελεύθερη

Διάρκειας έκθεσης: Έως 12 Φεβρουαρίου 2027

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