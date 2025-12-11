Το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συνεργάζονται για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Megaron Plus.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «σε μια παράδοξη και μεταβατική εποχή, που ο διάλογος συρρικνώνεται ενώ τα αιτήματα για διάλογο αυξάνονται, μια νέα σειρά υπό τον γενικό τίτλο «Συγγραφείς, βιβλία, ιδέες» δίνει τον λόγο στους ανθρώπους της λογοτεχνίας, των επιστημών και των τεχνών, με στόχο την ανάδειξη της πρωτοτυπίας, της αυθεντικότητας, της αφήγησης, της έρευνας, της τέχνης της συζήτησης και της προφορικότητας».

Φωτογραφία: Χάρης Ακριβιάδης

Οι τρεις πρώτες εκδηλώσεις

Ο Ιταλός συγγραφέας Βιντσέντζο Λατρόνικο ανοίγει το πρόγραμμα, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. Θα μας παρουσιάσει τους millennials, τον κόσμο του Ίντερνετ και της ψηφιακής νομαδικότητας μέσα από το τελευταίο μυθιστόρημά του «Η τελειότητα», που ήδη συζητείται και μεταφράζεται σε όλον τον κόσμο.

Ο ελληνοαμερικανός καθηγητής Γκρέγκορυ Τζουσντάνις, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, θα μας μιλήσει για την πρόκληση που συνιστά η συγγραφή μιας βιογραφίας του πλέον προβεβλημένου Έλληνα ποιητή, του Καβάφη και για το πώς ο αλεξανδρινός Κωνσταντίνος Καβάφης γίνεται ο παγκόσμιος ποιητής Κ. Π. Καβάφης. Πώς ερευνάς, τι αποκαλύπτεις, πώς αντιμετωπίζεις έναν ποιητικό μύθο.

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, ο Γιώργος Βαρουξάκης, καθηγητής της Ιστορίας των Πολιτικών Ιδεών στο Πανεπιστήμιο Κουήν Μέρυ του Λονδίνου, θα μας παρουσιάσει την ιδέα της Δύσης με αφορμή το βιβλίο του The West: The History of an Idea. Ταυτίζονται Δύση και Ευρώπη; Ποιοι θεωρούνται δυτικοί; Είναι σε κρίση αυτή η τόσο κεντρική ιδέα για την πολιτική σκέψη και την διανοητική ιστορία;

Λίγα λόγια για τους καλεσμένους

Ο Vincenzo Latronico (Βιντσέντζο Λατρόνικο), συγγραφέας και μεταφραστής, έχει γράψει τέσσερα μυθιστορήματα: Ginnastica e Rivoluzione (2008), La cospirazione delle colombe (2011), La mentalità dell‘alveare (2014) και Le perfezioni (2022 – Η τελειότητα, μετ. Δήμητρα Δότση, Loggia 2025), καθώς και δυο βιβλία μη μυθοπλασίας. Το έργο του Η τελειότητα μεταφράστηκε σε σαράντα γλώσσες, μπήκε στη βραχεία λίστα για το διεθνές βραβείο Booker, στη μακρά λίστα για το Strega 2023, ενώ στην αγγλική του μετάφραση συμπεριλήφθηκε στη μακρά λίστα για το αμερικάνικο Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης 2025. Ο Λατρόνικο είναι ο πρώτος συγγραφέας που βραβεύτηκε με το Tom Wolfe AirMail 2025 (εξ ημισείας με τη Meghan Daum). Ως μεταφραστής έχει αφοσιωθεί στην εκ νέου μετάφραση κλασικών έργων του Αλέξανδρου Δουμά και του Όσκαρ Ουάιλντ. Κείμενά του έχουν δημοσιευτεί στον Τύπο: Guardian, Internazionale και Corriere della Sera. Ζει στο Μιλάνο.

Ο Gregory Jusdanis (Γρηγόρης Τζουσδάνης) είναι διακεκριμένος καθηγητής Τεχνών και Επιστημών στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο, και συγγραφέας των βιβλίων The Poetics of Cavafy, Belated Modernity and Aesthetic Culture, The Necessary Nation, Fiction Agonistes και A Tremendous Thing. Με τον Peter Jeffreys συνέγραψαν το έργο Constantine Cavafy: A New Biography, που κυκλοφορεί και στα ελληνικά, Κωνσταντίνος Καβάφης. Ο άνθρωπος και ο ποιητής (μετ. Μιχάλης Μακρόπουλος, Μεταίχμιο 2025). Έχει λάβει υποτροφίες από το Ίδρυμα Γκούγκενχαϊμ, το εθνικό ίδρυμα για τις ανθρωπιστικές σπουδές NEH των ΗΠΑ, το American Council of Learned Societies, το ινστιτούτο ερευνών Ουίλσον (Woodrow Wilson International Center for Scholars), καθώς και το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Καναδά (Social Sciences and Humanities Research Council of Canada).

O Γιώργος Βαρουξάκης, κρητικής καταγωγής, με σπουδές Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πήρε μάστερ στη Νομική και Πολιτική Θεωρία και PhD στην Ιστορία από το Πανεπιστήμιο UCL του Λονδίνου. Από το 2006 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κουήν Μαίρη του Λονδίνου. Διερευνά την ιστορία της πολιτικής σκέψης του 19ου και 20ού αιώνα, με έμφαση στην ιστορική εξέλιξη των ιδεών της «Ευρώπης» και της «Δύσης». Συγγραφέας πολλών βιβλίων, συνδιευθύνει το Κέντρο για τη Μελέτη της Ιστορίας της Πολιτικής Σκέψης στο Κουήν Μαίρη, και διεπιστημονικά προγράμματα, ενώ συνεργάστηκε ως επιστημονικός ερευνητής με πολλά πανεπιστήμια: UCL, Πρίνστον, Κολέγιο Λίχτενμπεργκ του Πανεπιστημίου του Γκαίτινγκεν, Πανεπιστήμιο του Γκαίτινγκεν, Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Βιέννη κ.ά. Το βιβλίο τουThe West: The History of an Idea (2025, εκδόσεις Princeton University Press) θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση Ανδρέα Παππά.

Info

Όλες οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 19:00.

Είσοδος ελεύθερη

Κατ’ άτομο έως δύο δελτία εισόδου, η διανομή των οποίων αρχίζει μια εβδομάδα πριν από την εκδήλωση στο megaron.gr

