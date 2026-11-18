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Έξι Ελληνίδες φωτογράφοι, οι οποίες έχουν εργαστεί ως φωτογράφοι πλατό (set photography), παρουσιάζουν τις εικόνες τους στην έκθεση «The Other Side of the Frame».

Οι φωτογραφίες αυτές που απαθανατίζουν στιγμές και πρόσωπα, αποτελούν σπουδαία τεκμήρια του αθέατου, για το ευρύ κοινό, κόσμου των κινηματογραφικών γυρισμάτων, καθώς και της συλλογικής εργασίας που απαιτείται για τη δημιουργία κάθε κινηματογραφικού καρέ.

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Η έκθεση, σε επιμέλεια της Κατερίνας Π. Τριχιά, περιλαμβάνει έργα των Μαρίλη Ζάρκου, Αλεξάνδρας Μασμανίδη, Αλεξάνδρας Ρίμπα, Δέσποινας Σπύρου, Άννας Ταγκάλου και Άννας Μαρίας Χατζηστεφάνου.

Μέσα από το έργο των έξι Ελληνίδων φωτογράφων, αναδεικνύονται οι διαφορετικές δημιουργικές οπτικές τους, η συλλογική φύση της κινηματογραφικής παραγωγής και η συμβολή των γυναικών στα διαφορετικά επαγγέλματα του κινηματογράφου, φωτίζοντας πρόσωπα, διαδικασίες και μορφές εργασίας που συχνά παραμένουν αθέατες.

Η έκθεση «The Other Side of the Frame» αποτελεί πρωτοβουλία και σχεδιασμό του Σωματείου WIFT GR (Women in Film and Television Greece) και πραγματοποιείται ως προφεστιβαλική δράση του 10ου επετειακού Φεστιβάλ WIFT GR «50/50 – Ισότητα και στον Κινηματογράφο», με κεντρική θεματική «Her Stories / Her Narratives».

Η Μπέττυ Αρβανίτη στον φακό της Άννας Μαρίας Χατζηστεφάνου

Η έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη και συνεργασία του Δήμου Αθηναίων, και εντάσσεται στο πλαίσιο της Orange Week 2026, που υλοποιείται από το Κέντρο για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Info

Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, Βασ. Σοφίας Πάρκο Ελευθερίας

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Εγκαίνια: 18 Νοεμβρίου, 19:00 – 22:00

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή 11:00-19:00, Σάββατο 10:00-15:00

Διάρκεια: 18-21 Νοεμβρίου 2026

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Είσοδος ελεύθερη