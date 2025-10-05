Μία νέα ολοκληρωμένη εκδοχή των επικών ταινιών, «Kill Bill», πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο, εκπληρώνοντας το όραμα που είχε εξ’ αρχής ο Κουέντιν Ταραντίνο για την επική ιστορία εκδίκησης η οποία είχε κυκλοφορήσει αρχικά σε δύο μέρη, σηματοδοτώντας έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς σταθμούς στην ιστορία του Χόλιγουντ.

Με τίτλο, «Kill Bill: The Whole Bloody Affair», η νέα ενιαία εκδοχή, διάρκειας 4 ωρών (για την ακρίβεια, 258 λεπτών) αφαιρεί το μετέωρο φινάλε του «Kill Bill: Vol. 1» (2003) και την αναδρομή με την οποία ξεκινούσε το «Kill Bill: Vol. 2» (2004). Στην κινηματογραφική προβολή θα προστεθεί και μια animated σκηνή διάρκειας 7,5 λεπτών, η οποία δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ ξανά. Ορισμένες προβολές θα γίνουν σε φιλμ 70mm και 35mm, για μια αυθεντική κινηματογραφική εμπειρία.

Στα «Kill Bill», η Ούμα Θέρμαν πρωταγωνιστεί ως The Bride (Η Νύφη), η οποία εγκαταλείπεται μισοπεθαμένη όταν ο πρώην μέντορας και εραστής της, Bill, εισβάλλει στην πρόβα του γάμου της, τη σημαδεύει με σφαίρα στο κεφάλι και παίρνει το αγέννητο παιδί της. Για να πάρει την εκδίκησή της, πρέπει πρώτα να εξοντώσει τα τέσσερα μέλη της Deadly Viper Assassination Squad και στο τέλος να αντιμετωπίσει τον ίδιο τον Bill. Συνολικά, τα δύο μέρη του «Kill Bill» συγκέντρωσαν 333 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

«Το έγραψα και το σκηνοθέτησα ως μία ολοκληρωμένη ταινία και είμαι πραγματικά χαρούμενος που δίνω στους θαυμαστές την ευκαιρία να τη δουν έτσι. Ο καλύτερος τρόπος για να παρακολουθήσεις το ”Kill Bill: The Whole Bloody Affair” είναι σε έναν κινηματογράφο, στη μεγάλη οθόνη, να βλέπεις τα πάντα σε όλο τους το μεγαλείο», δήλωσε ο Αμερικανός σκηνοθέτης.

Όπως και στις δύο ταινίες, έτσι και τώρα, στο πλευρό της Θέρμαν, βρίσκονται οι Ντέιβιντ Καραντάιν στο ρόλο του αείμνηστου Bill, Λούσι Λιου, Βίβικα Α. Φοξ και Μάικλ Μάντσεν.

Το «Kill Bill: The Whole Bloody Affair» θα κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους από τη Lionsgate ως στις 5 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από Deadline