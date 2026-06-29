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Η παραγωγή ξεπέρασε τις εισπράξεις του «Oppenheimer», το οποίο είχε συγκεντρώσει 975,8 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της πορείας του στους κινηματογράφους.

Παράλληλα, το «Michael» κατέστη η μουσική βιογραφική ταινία με τα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία, ξεπερνώντας το «Bohemian Rhapsody» που είχε φτάσει τα 911 εκατομμύρια δολάρια.

Οι εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι η ταινία με πρωταγωνιστή τον Τζαφάρ Τζάκσον αναμένεται να ξεπεράσει το όριο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σύντομα.

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Στο δέκατο Σαββατοκύριακο προβολής της στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως, η πολυσυζητημένη ταινία «Michael» σε σκηνοθεσία Αντουάν Φουκουά για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον -μέχρι την ηλικία των 30 ετών- συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ. Με εισπράξεις που ανέρχονται πλέον στα 977,4 εκατομμύρια δολάρια, ξεπέρασε το «Oppenheimer» (975,8 εκατ. δολάρια) και αναδείχθηκε στην πιο εμπορική βιογραφική ταινία όλων των εποχών.

Το «Oppenheimer» έφτασε στα 975,8 εκατ. δολάρια διαγράφοντας εντυπωσιακή πορεία στα Όσκαρ, με επτά βραβεία, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας και της Σκηνοθεσίας για τον Κρίστοφερ Νόλαν. Στις συνολικές εισπράξεις του συνέβαλε και η πολύ καθυστερημένη έξοδός του στην Ιαπωνία, στις 29 Μαρτίου 2024, σχεδόν οκτώ μήνες μετά την αρχική του κυκλοφορία, τον Ιούλιο του 2023.

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Το περασμένο Σαββατοκύριακο το «Michael» πρόσθεσε ακόμη 9,2 εκατ. δολάρια στις παγκόσμιες εισπράξεις του. Από αυτά, τα 905.000 δολάρια προήλθαν από τις αίθουσες των ΗΠΑ, ενώ οι διεθνείς εισπράξεις ενισχύθηκαν από την προβολή της ταινίας στην Ιαπωνία.

Μέχρι σήμερα, οι εισπράξεις της ταινίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέρχονται σε 370,2 εκατ. δολάρια, ενώ στις διεθνείς αγορές έχουν φτάσει τα 607,2 εκατ. δολάρια.

Θεωρείται θέμα χρόνου η ταινία, στην οποία τον Μάικλ Τζάκσον υποδύεται ο ανιψιός του, Τζαφάρ Τζάκσον, θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Εάν το καταφέρει, θα γίνει η δεύτερη ταινία του 2026 που πετυχαίνει κάτι τέτοιο, μετά το «Super Mario Galaxy Movie».

Ήδη, πάντως, το «Michael» έχει κατακτήσει ακόμη ένα σημαντικό ρεκόρ, καθώς αποτελεί πλέον τη μουσική βιογραφική ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις στην ιστορία, ξεπερνώντας το «Bohemian Rhapsody», το οποίο είχε συγκεντρώσει 911 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, το «Michael» κατέκτησε το νέο ρεκόρ ενώ είχε παραμείνει αποκλειστικά στις κινηματογραφικές αίθουσες για μόλις 46 ημέρες πριν διατεθεί σε PVOD. Αντίθετα, το «Oppenheimer» διατήρησε κινηματογραφικό παράθυρο 123 ημερών πριν κυκλοφορήσει σε PVOD και DVD, ενώ χρειάστηκαν περισσότεροι από έξι μήνες μέχρι να προστεθεί στην πλατφόρμα streaming Peacock στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από Deadline