Ο Ράιαν Μέρφι επιστρέφει με μια νέα ανατριχιαστική ιστορία που αναμένεται να κάνει το κοινό να παγώσει. Μετά το Monster: The Jeffrey Dahmer Story και το Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story — δύο σειρές που απέσπασαν υποψηφιότητες για Emmy – ο δημιουργός στρέφεται αυτή τη φορά σε έναν από τους πιο διαβόητους εγκληματίες στην αμερικανική ιστορία: τον Εντ Γκιν, τον διαβόητο «Χασάπη του Πλέινφιλντ».

Στη νέα δραματοποιημένη εκδοχή του Netflix, με τίτλο Monster: The Ed Gein Story, τον πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει ο Τσάρλι Χάναμ, ενώ στο πλευρό του βρίσκεται η Λόρι Μέτκαλφ. Ο Γκιν υπήρξε ο διαβόητος δολοφόνος από το Ουισκόνσιν, του οποίου τα φρικιαστικά εγκλήματα ενέπνευσαν κλασικά έργα τρόμου όπως το «Ψυχώ» και ο «Σχιζοφρενής Δολοφόνος με το Πριόνι».

Advertisement

Advertisement

Όμως το μεγάλο ερώτημα παραμένει: Πόσα από όσα βλέπουμε στη σειρά βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα; Και κυρίως — σκότωσε ο Εντ Γκιν τον ίδιο του τον αδελφό;

Η σοκαριστική σκηνή του αχυρώνα

Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς, με τίτλο «Mother!», βλέπουμε τον Εντ και τον αδελφό του Χένρι (τον οποίο υποδύεται ο Χάντσον Οζ) να βρίσκονται στον αχυρώνα της οικογενειακής φάρμας. Κατά τη διάρκεια μιας έντονης στιγμής, ο Εντ χτυπά τον Χένρι στο κεφάλι — μια πράξη που, ενώ στην αρχή μοιάζει με φάρσα, αποδεικνύεται μοιραία.

Όταν ο Εντ επιστρέφει αργότερα στον αχυρώνα, βρίσκει τον αδελφό του νεκρό, μέσα σε μια λίμνη αίματος. Πανικόβλητος, μεταφέρει το σώμα του στο χωράφι, το σκεπάζει με κλαδιά και βάζει φωτιά, προτού καλέσει τη μητέρα του να ειδοποιήσει την Πυροσβεστική.

Οι αρχές τότε ανακοινώνουν πως ο θάνατος του Χένρι προήλθε από ασφυξία ή καρδιακή ανακοπή — πιθανότατα λόγω εισπνοής καπνού.

Η πραγματική ιστορία πίσω από τη σκηνή

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, ο Χένρι Γκιν βρέθηκε νεκρός μπρούμυτα σε χωράφι της οικογενειακής φάρμας, έπειτα από φωτιά που ξέφυγε από τον έλεγχο. Ο Εντ ανέφερε πως ο αδελφός του αγνοούνταν, και όταν οργανώθηκε ομάδα έρευνας, το σώμα βρέθηκε χωρίς σημάδια καψίματος. Ο ιατροδικαστής απέδωσε τον θάνατο σε ασφυξία, χωρίς να γίνει νεκροψία.

Ωστόσο, ο βιογράφος Χάρολντ Σέκτερ, στο βιβλίο του Deviant: The Shocking True Story of the Original “Psycho”, αποκάλυψε ότι το σώμα του Χένρι έφερε μώλωπες στο κεφάλι — γεγονός που ενίσχυσε την υπόθεση ότι ο Εντ ίσως είχε εμπλοκή.

Advertisement

Μέχρι σήμερα, όπως αναφέρει το Decider, παραμένει αβέβαιο αν ο Εντ Γκιν σκότωσε πράγματι τον αδελφό του ή αν επρόκειτο για τραγικό δυστύχημα. Παρ’ όλα αυτά, ο Ράιαν Μέρφι και οι παραγωγοί του Monster: The Ed Gein Story φαίνεται να έχουν δώσει τη δική τους απάντηση.

Πηγή: Decider

Advertisement

Advertisement