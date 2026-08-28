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Από τις 15 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ο χώρος θα φιλοξενήσει οκτώ παραγωγές του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026».

Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν στο κοινό, με την προϋπόθεση της προκράτησης θέσεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του θεσμού.

Το μνημείο, το οποίο αποδόθηκε στους πολίτες τον Νοέμβριο του 2025, διαθέτει πλήρως αναστηλωμένη σκηνή και εξασφαλισμένη προσβασιμότητα για όλους.

Η πρωτοβουλία επιμελήθηκε από την Εθνική Λυρική Σκηνή και υποστηρίζεται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, αναδεικνύοντας τον ρόλο του μνημείου ως ζωντανού χώρου πολιτισμού.

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Το uπουργείο Πολιτισμού παρουσιάζει στο εμβληματικό μνημείο του 2ου αιώνα μ.Χ., το Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών, που αποδόθηκε στην πόλη και στην αρχική του χρήση τον Νοέμβριο του 2025, ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα μουσικών και θεατρικών παραστάσεων.

Από τις 15 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, στο Ρωμαϊκό Ωδείο, που δεσπόζει στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Πάτρας θα φιλοξενηθούν οκτώ παραγωγές του θεσμού του ΥΠΠΟ «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026», αναδεικνύοντας τη δυνατότητα του αποκατεστημένου μνημείου να λειτουργεί ως χώρος σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, με σύγχρονες προδιαγραφές, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

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Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Το Ρωμαϊκό Ωδείο επιστρέφει στη ζωή της Πάτρας. Ένα εμβληματικό μνημείο, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, ανοίγει ξανά τις πύλες του καιγίνεται και πάλι χώρος πολιτισμού, συνάντησης και δημιουργίας. Η στρατηγική μας στο Υπουργείο Πολιτισμού είναι τα μνημεία μας να μην είναι κλειστά κεφάλαια του παρελθόντος, αλλά ζωντανοί χώροι που ανήκουν στην κοινωνίακαι συμβάλλουν στη σύγχρονη ζωή των πόλεων. Με την αποκατάσταση του Ρωμαϊκού Ωδείου και το πρόγραμμα που επιμελείται η Εθνική Λυρική Σκηνή, στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026», η Πάτρα ανακτά έναν σημαντικό ζωντανό πολιτιστικό χώρο. Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί και πρέπει να συνδέεται με την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια καιn την ποιότητα ζωής των πολιτών. Το Ρωμαϊκό Ωδείο επιστρέφει στη ζωή της Πάτραςκαι η Πάτρα αποκτά ξανά τον χώρο που της ανήκει».

Ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας δήλωσε: «Μετά από σιγή αρκετών χρόνων, ο πολιτισμός επανέρχεται στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας για να ξανασυνδέσει το νήμα της μνήμης, με την ταυτότητα της πόλης μας. Ευχαριστώ την Λίνα Μενδώνη για την ολοκλήρωση ενός ακόμα ταυτοτικού έργου για την Αχαΐα, αλλά και για την εξασφάλιση ενός ποιοτικού και αναβαθμισμένου πλαισίου λειτουργίας του, μέσα από τις δομές του Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου. Παράλληλα ευχαριστώ τον Γιώργο Κουμεντάκη και τα στελέχη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που επιμελήθηκαν το φετινό, εξαιρετικό, πρόγραμμα καιαναλαμβάνουν το πλαίσιο της λειτουργίας του. Το Ρωμαϊκό Ωδείο επιστρέφει στο μέλλον μας».

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, που επιμελήθηκε η Εθνική Λυρική Σκηνή, με την υποστήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, σηματοδοτεί την πρώτη οργανωμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στον αποκατεστημένο χώρο, μετά την επαναλειτουργία του, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ζωντανού χώρου πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού, με απαραίτητη την προκράτηση θέσεων. Οι προκρατήσεις θα γίνονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός».

Το εμβληματικό Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρέων αποδόθηκε τον Νοέμβριο του 2025, αποκατεστημένο, στους κατοίκους, και στην αρχική του χρήση. Είναι το μόνο αντίστοιχο οικοδόμημα στην ελληνική επικράτεια με αποκατεστημένη και αναστηλωμένη τη σκηνή του. Το έργο υλοποιήθηκε από το ΥΠΠΟ, μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, με πόρους από το ΕΣΠΑ «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 και 2021-2027 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 1.410.000 ευρώ. Το μνημείο, στον αστικό ιστό της Πάτρας – όπως και το Ρωμαϊκό Στάδιο που αποδόθηκε το 2023 απολύτως προσβάσιμο- αποδίδεται μορφολογικά αποκατεστημένο, ανακτώντας την αρχική του μεγαλοπρέπεια, προστατευμένο και επισκέψιμο, με διασφαλισμένη την προσβασιμότητα σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα.