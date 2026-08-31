Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η θεατρική παράσταση «Τζένη Τζένη» σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Νοεμβρίου.

Το έργο αποτελεί μια διασκευή της ομώνυμης κλασικής ταινίας της Φίνος Φίλμ, η οποία επιχειρεί να προσεγγίσει νοσταλγικά την κινηματογραφική Ελλάδα του παρελθόντος.

Η παραγωγή εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του συγγραφέα Κώστα Πρετεντέρη και διαθέτει πολυμελή θίασο ηθοποιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια για τις παραστάσεις μέσω της πλατφόρμας more.com, με τις τιμές να κυμαίνονται από δεκαπέντε έως σαράντα ευρώ.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το «Τζένη Τζένη» σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Νοεμβρίου, για έναν νέο κύκλο παραστάσεων.

Το «Τζένη Τζένη» ανήκει σε εκείνες τις ταινίες που γνωρίζουμε σχεδόν από μνήμης, μια κομεντί που έχει στοιχειώσει τα μεσημέρια της Κυριακής και, για περισσότερες από μία γενιές, είναι κάτι περισσότερο από μια απλή ανάμνηση. Τρυφερό, αλλά χωρίς συναισθηματικές ευκολίες, κοιτάζει αυτή την τόσο οικεία κινηματογραφική Ελλάδα από την απόσταση του σήμερα.

Advertisement

Advertisement

Με αρχική έμπνευση την κλασική ταινία της Φίνος Φίλμ, ο Νίκος Καραθάνος στρέφει το βλέμμα στη μυθική πλέον αφήγηση των ελληνικών ταινιών, την αφήγηση μιας Ελλάδας φωτός, καλοκαιριού, ελαφρότητας και ομορφιάς που στην σύγχρονη εποχή φαντάζει όλο και πιο μακρινή. Με νοσταλγία για την χαμένη αυτή αφέλεια των καλοκαιρινών βραδιών, και με ένα θίασο «σκιών», φαντασμάτων των ηρώων της κλασικής ταινίας, στήνει ένα καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ, έναν θρήνο για το τέλος αυτής της εποχής και συνάμα μια γιορτή για την αθανασία που της χάρισε η ασημένια οθόνη.

Μέσα σε αυτό το γιορτινό και πένθιμο κλίμα, οι ηθοποιοί του θιάσου αναζητούν αυτές τις θεϊκές μορφές που συνόδεψαν τα κυριακάτικα τραπέζια των παιδικών τους χρόνων, σε μια Ελλάδα που να καταδύεται καθημερινά στο πέλαγος των αναμνήσεων της, αναζητώντας τον εαυτό της, ξανά και ξανά.

Ταυτότητα παράστασης

Πρωτότυπο κείμενο: Κώστας Πρετεντέρης, Ασημάκης Γιαλαμάς

Σκηνοθεσία – σύλληψη: Νίκος Καραθάνος

Διασκευή – δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Αποσκίτης

Σκηνικά: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Κίνηση: Αμάλια Μπένετ

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιωάννα Μπιτούνη

Συνεργάτες Σκηνοθέτες: Δημήτρης Σταυρόπουλος & Ορέστης Σταυρόπουλος

Φωτογραφίες promo: Γιώργος Καπλανίδης

Φωτογραφίες παράστασης: Ελίνα Γιουνανλή

Διανομή

Το Σκουταρέικο

Τζένη Σκούταρη: Γαλήνη Χατζηπασχάλη

Κοσμάς Σκούταρης: Νίκος Καραθάνος

Ματίνα Σκούταρη: Άγγελος Παπαδημητρίου

Advertisement

Το Κασανδρέικο

Νίκος Μαντάς: Χρήστος Λούλης

Ντιάνα Κασανδρή: Χάρις Αλεξίου

Μίλτος Κασανδρής: Κώστας Μπερικόπουλος

Οι Αμερικάνες

Υβόννη Καρίπη: Ζέτα Μακρυπούλια

Κλάρα Καρίπη: Ιωάννα Μαυρέα

Άλλα πρόσωπα

Ανδρέας Δερμέζης, Στράτος, μπράβος: Γιάννης Κότσιφας

Μίμης Φραγκόπουλος, νησιώτης, αστυνομικός: Αλέξανδρος Σκουρλέτης

Σοφία η υπηρέτρια: Ιωάννα Μπιτούνη

Advertisement

Και 4μελής ορχήστρα

Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 100 χρόνων από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη.

Info

Advertisement

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη & Κυριακή: 19.00

Πέμπτη & Παρασκευή: 20:30

Σάββατο 17.30 & 21.00



Τιμές εισιτηρίων

Διακεκριμένη Ζώνη: 40 Ευρώ

Α Ζώνη: 35 Ευρώ

Β Ζώνη: 30 Ευρώ Κανονικό, 25 Ευρώ Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανεργίας, ΑΜΕΑ, +65)

Γ Εξώστης (Χωρίς Αρίθμηση): 15 Ευρώ

Link προπώλησης

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/tzeni-tzeni/

Advertisement