Ο Τζόναθαν Μπέιλι, σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό GQ, ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από την επιτυχημένη του καριέρα στην υποκριτική, προκειμένου να επικεντρωθεί σε φιλανθρωπικό έργο.

Ο 37χρονος ηθοποιός, ο οποίος πρόσφατα πρωταγωνίστησε στο πλευρό της Σκάρλετ Γιόχανσον στην ταινία «Jurassic World: Rebirth», ίδρυσε το 2024 το The Shameless Fund, έναν οργανισμό που «έχει σκοπό να βοηθήσει μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας σε όλο τον κόσμο να ζουν ελεύθερα και χωρίς διακρίσεις».

Advertisement

Advertisement

Ο Μπέιλι δήλωσε ότι, αν και η καριέρα του στην υποκριτική είναι «απίστευτη και συγκλονιστική», με «όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο», αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από το Χόλιγουντ και να «σταματήσει για λίγο την υποκριτική» μέσα στον επόμενο χρόνο.

«Τους επόμενους μήνες θα επικεντρωθώ στο να στελεχώσουμε σωστά τον οργανισμό και να βεβαιωθώ ότι έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά στο περιοδικό.

Οι θαυμαστές του ενθουσιάστηκαν με τα «παιχνιδιάρικα ροζ γυαλιά», που φορούσε στο κόκκινο χαλί κατά τη διάρκεια της πρόσφατης press tour για τις ταινίες «Wicked» και «Jurassic World Rebirth». «Το ροζ χρώμα είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε ο Μπέιλι για το πρότζεκτ. «Είναι μια έκφραση χαράς και ευτυχίας, και ταιριάζει σε όλους, γι’ αυτό και το φορούσα τόσο συχνά».

Τα γυαλιά Cubitts του Μπέιλι –με το όνομα «Loomis»– κοστίζουν 176 ευρώ (150 λίρες) και είναι εμπνευσμένα από τα γυαλιά του χαρακτήρα του Δρ. Loomis στο «Jurassic World Rebirth». Το 50% των εσόδων από τις πωλήσεις θα διατεθεί στο The Shameless Fund ώστε «κάθε άτομο της κοινότητας να μπορεί να αγαπά ελεύθερα χωρίς τα βάρη των διακρίσεων, της καταπίεσης ή της ντροπής».

Advertisement

Ο Μπέιλι έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη σειρά εποχής «Bridgerton», ενώ αργότερα πρωταγωνίστησε στη μίνι σειρά «Fellow Travelers», κερδίζοντας το Emmy Β’ Ανδρικού Ρόλου χάρη στη σπουδαία ερμηνεία του.

Ανέλαβε τον ρόλο του Φιέρο στη μεταφορά του μιούζικαλ «Wicked» στη μεγάλη οθόνη, το 2024, αποσπώντας υποψηφιότητα για Β’ Ανδρικό Ρόλο στα Screen Actors Guild Awards.

Το δεύτερο μέρος της ταινίας, «Wicked: For Good», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 21 Νοεμβρίου.

Advertisement

Με πληροφορίες από Independent