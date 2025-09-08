Μεγάλη νικήτρια στα MTV Video Music Awards 2025, που απονεμήθηκαν το βράδυ της Κυριακής στη UBS Arena της Νέας Υόρκης, με οικοδεσπότη τον LL Cool J, αναδείχτηκε η Lady Gaga, η οποία απέσπασε τέσσερα βραβεία. Η Αριάνα Γκράντε και η Sabrina Carpenter έλαβαν από τρία βραβεία η κάθε μία -η Γκράντε απέσπασε το Βραβείο Βίντεο της Χρονιάς για το «brighter days ahead».

Η Gaga εμφανίστηκε νωρίς στο σόου για να παραλάβει το Βραβείο Καλλιτέχνης της Χρονιάς, καθώς είχε συναυλία κοντά στο Madison Square Garden, η έναρξη της οποίας μετατέθηκε μία ώρα αργότερα προκειμένου να εμφανιστεί στα VMA.

Advertisement

Advertisement

Από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η βράβευση της Μαράια Κάρεϊ. Μετά από 35 χρόνια στη μουσική, εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ και δεκάδες (άλλα) βραβεία, η Αμερικανίδα σταρ έλαβε το πρώτο της βραβείο MTV Video Music Award.

Την απονομή του Michael Jackson Video Vanguard Award, σε αναγνώριση της καριέρας της από το MTV, έκανε η Αριάνα Γκράντε, με μία βαθιά υπόκλιση. «Ευχαριστώ, MTV για το βραβείο Vanguard. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι παίρνω το πρώτο μου VMA απόψε», είπε η Μαράια Κάρεϊ, προσθέτοντας: «Έχω μόνο μία ερώτηση. Τι στο καλό περιμένατε;», ενώ μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην τελετή απονομής του 1998, «όταν η Γουίτνεϊ Χιούστον και εγώ ανοίξαμε το σόου με μια ψεύτικη αντιπαράθεση».

Και δικαίως έθεσε την ερώτηση. Μετά το πρώτο της single που έφτασε στο Νο. 1, το «Vision of Love», το 1990, άλλα 18 τραγούδια της ανέβηκαν στην κορυφή του Billboard Hot 100 – περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο σόλο καλλιτέχνη στην ιστορία. Πριν από την απονομή, η Μαράια Κάρεϊ ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύει ένα medley των μεγάλων επιτυχιών της. To 16ο στούντιο άλμπουμ της σούπερ σταρ, «Here for It All», θα κυκλοφορήσει στις 26 Σεπτεμβρίου.

Ο Ρίκι Μάρτιν έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση ερμηνεύοντας τη μεγάλη επιτυχία του «Livin’ La Vida Loca» και ένα medley από άλλα αγαπημένα τραγούδια του και στη συνέχεια έλαβε το Latin Icon Award «για την τεσσάρων δεκαετιών καριέρα του που έφερε τη λάτιν μουσική και κουλτούρα στο προσκήνιο», σύμφωνα με το MTV. Οι πωλήσεις του Ρίκι Μάρτιν ξεπερνούν τα 70 εκατομμύρια άλμπουμ, ενώ έχει τιμηθεί πολλά βραβεία για τη μουσική, την υποκριτική αλλά και το ανθρωπιστικό του έργο.

Advertisement

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της βραδιάς ήταν και το αφιέρωμα στον Όζι Όσμπορν. Οι Στίβεν Τάιλερ και Τζο Πέρι των Aerosmith, ο Yungblud και ο Νούνο Μπέτενκορτ ένωσαν τις δυνάμεις τους στη σκηνή για να ερμηνεύσουν ένα medley με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Οι νικητές:

Βίντεο της Χρονιάς: Ariana Grande «Brighter Days Ahead»

Advertisement

Καλλιτέχνης της Χρονιάς: Lady Gaga

Τραγούδι της Χρονιάς: Rosé & Bruno Mars «Apt.»

Καλύτερος Νεοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης: Alex Warren

Advertisement

Καλύτερος Ποπ Καλλιτέχνης: Sabrina Carpenter

MTV Push Performance of the Year: Katseye «Touch»

Καλύτερη Συνεργασία: Lady Gaga & Bruno Mars «Die With a Smile»

Advertisement

Καλύτερο Ποπ: Ariana Grande «Brighter Days Ahead»

Advertisement

Καλύτερο Hip-Hop: Doechii «Anxiety»

Καλύτερο R&B: Mariah Carey «Type Dangerous»

Καλύτερο Εναλλακτικό: Sombr «Back to Friends»

Advertisement

Best Rock: Coldplay «All My Love»

Καλύτερο Λάτιν: Shakira «Soltera»

Καλύτερο K-Pop: Lisa Featuring Doja Cat & Raye «Born Again»

Καλύτερο Afrobeats: Tyla «Push 2 Start»

Καλύτερο Κάντρι: Megan Moroney «Am I Okay?»

Καλύτερο Άλμπουμ: Sabrina Carpenter «Short n’ Sweet»

Καλύτερο Long Form Video: Ariana Grande «Brighter Days Ahead»

Καλύτερο Γκρουπ: Blackpink

Τραγούδι του Καλοκαιριού: Tate McRae – “Just Keep Watching“

Video for Good: Charli XCX «Guess» ft. Billie Eilish

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Lady Gaga «Abracadabra»

Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Lady Gaga «Abracadabra»

Καλύτερη Διεύθυνση Φωτογραφίας: Kendrick Lamar «Not Like Us»

Καλύτερο Μοντάζ: Tate McRae «Just Keep Watching»

Καλύτερη Χορογραφία: Doechii «Anxiety»

Καλύτερα Οπτικά Εφέ: Sabrina Carpenter «Manchild»

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter, Variety