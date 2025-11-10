Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού (20/11), το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και το Ελληνικό Τμήμα ΙΒΒΥ-Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου συνδιοργανώνουν, για έκτη χρονιά, δράση για σχολικές ομάδες, με τίτλο «Βιβλιοσυναντήσεις: το δικαίωμά μου στο διάβασμα!».

Από την Τετάρτη 19 έως και την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, συγγραφείς και εικονογράφοι, μέλη του Κύκλου, επισκέπτονται το Παιδικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, στον Ταύρο, για να συναντήσουν και να συνομιλήσουν με σχολικές ομάδες.

Στη δράση συμμετέχουν: Σοφία Αλεξίου, Μαριέττα Ανδριοπούλου-Καπέλλα, Αντωνία Βιταλιώτου, Γαρυφαλλιά Λευθέρη, Ελένη Λεωνίδα, Αγγελική Μαστρομιχαλάκη, Τίνα Α. Μιχαηλίδου, Ράνια Μπουμπουρή, Μανώλης Νικόλτσιος, Μαρίνα Πλούμπη, Ελένη Σβορώνου, Παναγιώτα Στρίκου-Τομοπούλου και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Info

Η συμμετοχή στη δράση είναι δωρεάν. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Βιβλιοθήκη, στο τηλέφωνο 210 3418066 (Δευτ.-Παρ. 10:00-16:00).

Βιβλιοθήκη

Δωρίδος 2 & Λ. Ειρήνης 14, Ταύρος

Τ: 210 3739651, 3739552 | www.piop.gr