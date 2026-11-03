Μια ιδέα που μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφικό σενάριο

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εταιρεία Pathé διοργανώνει στις 9 Νοεμβρίου στη Χάγη το εγχείρημα Pathé Rewind, χρησιμοποιώντας την ύπνωση για να βοηθήσει θεατές να ξεχάσουν προσωρινά την πλοκή αγαπημένων τους ταινιών.

Τριάντα συμμετέχοντες θα καθοδηγηθούν από τον υπνοθεραπευτή Βίκτορ Κρέμερ μέσω ατομικών συνεδριών, με στόχο να παρακολουθήσουν ξανά την επιλεγμένη ταινία τους σαν να τη βλέπουν για πρώτη φορά.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι το εγχείρημα αποτελεί μια πειραματική προσπάθεια ανανέωσης της κινηματογραφικής εμπειρίας και όχι μια επιστημονική μελέτη για τη διαγραφή αναμνήσεων.

Δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις ότι η ύπνωση μπορεί να διαγράψει αξιόπιστα την πλοκή μιας ταινίας από τη μνήμη των θεατών.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με το πρόγραμμα Pathé Classics, επιδιώκοντας να ικανοποιήσει την επιθυμία των κινηματογραφόφιλων να ξαναζήσουν το δέος της αρχικής προβολής.

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Με στόχο να δώσει σε σινεφίλ τη δυνατότητα να ξαναζήσουν την εμπειρία μιας ταινίας σαν να την παρακολουθούν για πρώτη φορά, η Pathé ανακοίνωσε ένα ιδιαίτερο πείραμα.

Το εγχείρημα ονομάζεται Pathé Rewind και θα πραγματοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου στον κινηματογράφο Pathé Buitenhof της Χάγης, στην Ολλανδία.

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Τριάντα κινηματογραφόφιλοι θα επιχειρήσουν, με την καθοδήγηση του έμπειρου υπνοθεραπευτή Βίκτορ Κρέμερ (Victor Kraemer), να «ξεχάσουν» την αγαπημένη τους ταινία και να ξαναζήσουν την εμπειρία της πρώτης προβολής.

Από το «The Matrix» μέχρι το «Interstellar»

Οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις ταινίες: «The Matrix», «Se7en», «La La Land» και «Interstellar».

Με βάση τις προτιμήσεις τους, θα επιλεγεί μία ταινία για την πειραματική προβολή.

Οι 30 συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν αρχικά μια ατομική διαδικτυακή συνεδρία ύπνωσης με τον Κρέμερ, ο οποίος διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον συγκεκριμένο τομέα. Λίγο πριν από την προβολή θα ακολουθήσει δεύτερη συνεδρία στον κινηματογράφο.

Στη συνέχεια, οι θεατές θα καθίσουν στις θέσεις τους και θα παρακολουθήσουν την ταινία. Το ζητούμενο είναι αν θα μπορέσουν να αισθανθούν ξανά την αγωνία και την έκπληξη που ένιωσαν όταν την ανακάλυψαν για πρώτη φορά.

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Μπορεί πραγματικά η ύπνωση να «σβήσει» μια ανάμνηση;

Παρότι η ιδέα μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφικό σενάριο, δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις ότι η ύπνωση μπορεί να διαγράψει αξιόπιστα από τη μνήμη την πλοκή μιας ολόκληρης ταινίας.

Η ύπνωση μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη και την ανάκληση πληροφοριών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι αναμνήσεις εξαφανίζονται.

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Άλλωστε, η ίδια η Pathé δεν εγγυάται την επιτυχία του εγχειρήματος. Πρόκειται για μια δοκιμή της κινηματογραφικής εμπειρίας και όχι για επιστημονική μελέτη που θα μπορούσε να αποδείξει την αποτελεσματικότητα της ύπνωσης στη διαγραφή αναμνήσεων.

Η Pathé και τα 130 χρόνια κινηματογραφικής ιστορίας

Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της ταυτότητας της Pathé. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1896 από τους αδελφούς Σαρλ και Εμίλ Πατέ και συγκαταλέγεται στους παλαιότερους κινηματογραφικούς οργανισμούς στον κόσμο.

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Από τα πρώτα χρόνια του κινηματογράφου έως σήμερα, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή, τη διανομή και την προβολή ταινιών. Διατηρεί ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα κινηματογράφων στην Ευρώπη, με ισχυρή παρουσία στη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ελβετία και το Βέλγιο.

Η ιστορική της κληρονομιά διαφυλάσσεται και αναδεικνύεται μέσα από το Ίδρυμα Jérôme Seydoux-Pathé στο Παρίσι, το οποίο διαθέτει ένα εξαιρετικά πλούσιο αρχείο με κινηματογραφικές ταινίες, αφίσες, φωτογραφίες, ιστορικά έγγραφα και εξοπλισμό από τις απαρχές της έβδομης τέχνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Rewind εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της Pathé να ανανεώνει την κινηματογραφική εμπειρία. Συνδέεται επίσης με το πρόγραμμα Pathé Classics, μέσω του οποίου αγαπημένες ταινίες επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη.

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«Ποιος δεν θα ήθελε να ξαναδεί την αγαπημένη του ταινία για πρώτη φορά; Γνωρίζουμε ότι αυτή η επιθυμία υπάρχει σε πολλούς κινηματογραφόφιλους», δήλωσε η Ίμκε φαν Σκάικ, υπεύθυνη επικοινωνίας της Pathé.

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Το αν η ύπνωση μπορεί πράγματι να αναβιώσει τη μαγεία της πρώτης προβολής μένει να διαπιστωθεί.

Με πληροφορίες από Dark Horizons, Pathé

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