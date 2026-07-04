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Για τον ιδιαίτερο δεσμό που έχει αναπτύξει με τον γιο της χάρη στην κοινή τους αγάπη για τη Formula 1 μίλησε η Adele, αποκαλύπτοντας πως ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει γίνει ένας από τους βασικούς τρόπους επικοινωνίας τους.

Η 38χρονη τραγουδίστρια επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ομάδας McLaren Formula 1, στο πλαίσιο βίντεο που δημοσίευσε η McLaren Racing την Παρασκευή 3 Ιουλίου, όπου μίλησε για το πάθος του 13χρονου γιου της, Angelo, για το άθλημα.

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Η Adele παραδέχτηκε ότι δεν περίμενε πως ένα τόσο εξειδικευμένο ενδιαφέρον θα μπορούσε να τους φέρει τόσο κοντά.

«Δεν περίμενα ότι θα δεθώ με τον σχεδόν 14χρονο γιο μου μέσα από κάτι που έχει τόσο πάθος, φτάνοντας μέχρι και στο σημείο να τσακωνόμαστε για οδηγούς», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Αλλά είναι ωραίο να έχεις αυτή την αλληλεπίδραση με έναν έφηβο το 2026. Δεν το περίμενα».

Όπως εξήγησε, ο Angelo ασχολείται έντονα με τα καρτ και γενικότερα με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ένα ενδιαφέρον που ανέπτυξε με δική του πρωτοβουλία πριν από μερικά χρόνια.

«Είναι πολύ μέσα στα καρτ και σε τέτοια πράγματα», είπε, συμπληρώνοντας: «Δεν ξέρω πολλούς εφήβους σήμερα που να έχουν πραγματικό πάθος, οπότε προσπαθώ πραγματικά να το ενθαρρύνω».

Η βραβευμένη τραγουδίστρια τόνισε ακόμη ότι προσπαθεί να συμμετέχει ενεργά σε ό,τι αγαπά ο γιος της.

«Όταν το παιδί σου έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να μπεις κι εσύ σε αυτό και νομίζω ότι πρέπει να δείχνεις πραγματικό ενδιαφέρον», σημείωσε.

Η Adele δεν έχει κρύψει τον ενθουσιασμό της για τη Formula 1 και στο παρελθόν. Τον Οκτώβριο του 2025 είχε βρεθεί στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου επισκέφθηκε και τα paddock της Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team.

Η τραγουδίστρια απέκτησε τον Angelo από τον γάμο της με τον πρώην σύζυγό της, Σάιμον Κονέκι.