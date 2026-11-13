Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αναστάτωση προκλήθηκε στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, όταν αεροσκάφος της British Airways χτύπησε με το πίσω μέρος της ατράκτου στον διάδρομο κατά την προσπάθεια προσγείωσης. Οι πιλότοι διέκοψαν τον ελιγμό και προχώρησαν σε επαναπογείωση, πριν προσγειώσουν τελικά το αεροπλάνο με ασφάλεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2026 και καταγράφηκε σε βίντεο. Σε αυτό φαίνεται το Airbus να ακουμπά με την ουρά του στον διάδρομο του αεροδρομίου, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσγείωσης.

Advertisement

Advertisement

Το περιστατικό στην πτήση από το Άμστερνταμ

Πρόκειται για την πτήση BA431, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Άμστερνταμ προς το Λονδίνο, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Telegraph.

Μόλις διαπίστωσαν το πρόβλημα, οι πιλότοι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια προσγείωσης και να επαναφέρουν το αεροσκάφος στον αέρα, εφαρμόζοντας τη διαδικασία επαναπογείωσης (go-around).

Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροπλάνο επέστρεψε για νέα προσπάθεια και προσγειώθηκε χωρίς να αναφερθούν προβλήματα.

Έρευνα από την British Airways και την AAIB

Η British Airways ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Παράλληλα, ενημερώθηκε η βρετανική Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB), η οποία εξετάζει συμβάντα που σχετίζονται με την ασφάλεια των αερομεταφορών.