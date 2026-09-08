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Το πραγματικό πρόσωπο των Ταλιμπάν και τον τρόπο που κυβερνούν στο Αφγανιστάν φέρνει στην δημοσιότητα νέο βίντεο στο οποίο ένας διοικητής των Ταλιμπάν εκτελεί στη μέση του δρόμου έναν άνδρα τον οποίο νωρίτερα είχε ξυλοκοπήσει και δέσει τα χέρια του.

θύμα είναι ο Αμπντούλ Καντίρ Παχλαβανζάντε ο οποίος ξυλοκοπήθηκε βάρβαρα και δολοδονήθηκε από τον διοικητή της αστυνομίας των Ταλιμπάν και τους συνοδούς του στην επαρχία Χεράτ.

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Στο βίντεο φαίνεται η ομάδα των Ταλιμπάν να ξυλοκοπεί τον άνδρα, να του δένει τα χέρια και να τον ρίχνει στο έδαφος, πριν ο ένας εξ αυτών που κρατάει καλάσνικοφ να ανοίγει πυρ και να σκοτώνει τον Παχλαβανζάντε.

Μετά το σάλο που προκλήθηκε από τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η τοπική διοίκηση των Ταλιμπάν επιχείρησε να αποποιηθεί κάθε ευθύνη για το περιστατικό και να το αποδώσει σε προσωπικά κίνητρα.

In Taliban-ruled Afghanistan, an armed Pashtun man can act as judge, jury, and executioner. Yesterday, Ahmad Najim, a Tajik shopkeeper, was shot dead outside his shop in Herat after refusing to refund men for a generator they had bought a month earlier, used, and damaged. pic.twitter.com/oc6dysExAJ — Barmak Hamdard (@Barmakf) September 6, 2026

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο κυβερνήτης της διοίκησης των Ταλιμπάν στη Χεράτ, επικοινώνησε με την οικογένεια του θύματος και υποστήριξε ότι η δολοφονία ήταν μια οικογενειακή βεντέτα και δεν θα έπρεπε να συνδεθεί με τη διοίκηση των Ταλιμπάν. Φέρεται, μάλιστα, να υποστήριξε ότι το περιστατικό ήταν αντίποινα για μια ανθρωποκτονία που είχε σημειωθεί πριν από έναν χρόνο.

Ωστόσο οι πηγές της τοπικής διοίκησης των Ταλιμπάν δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα του ατόμου που σκοτώθηκε πριν από έναν χρόνο.

Μετά τη διαρροή αυτή, ο πατέρας του άνδρα που έπεσε νεκρός από τα πυρά των Ταλιμπάν στη μέση του δρόμου, απάντησε ότι «δεν είχαμε καμία έχθρα με τον οποιονδήποτε. Οι Ταλιμπάν λένε ψέματα και όλα όσα κυκλοφορούν για το περιστατικό είναι τελείως αβάσιμα.