Σοκ προκαλεί στο Σίδνεϊ ο θάνατος του 57χρονου Ελληνοαυστραλού Mercury Psillakis, ο οποίος κατασπαράχτηκε το πρωί της Τρίτης από καρχαρία, ενώ έκανε σέρφινγκ σε παραλία προαστίου της πόλης. Λίγο πριν δεχθεί την επίθεση, ο έμπειρος σέρφερ πρόλαβε να φωνάξει στους υπόλοιπους να βγουν από το νερό, προειδοποιώντας τους για τον μεγάλο θηρευτή.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο Ψυλλάκης αντιλήφθηκε πρώτος τον καρχαρία και κάλεσε τα άτομα που βρίσκονταν δίπλα του να συγκεντρωθούν για να επιστρέψουν στην ακτή. Την ώρα που ο ίδιος επιχειρούσε να απομακρυνθεί, το ζώο –εκτιμάται λευκός καρχαρίας μήκους 3,4 έως 3,6 μέτρων– όρμησε πάνω του, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα και ακρωτηριάζοντάς τον.

«Ήταν ηρωικός μέχρι το τέλος»

Ο στενός του φίλος και πρώην επαγγελματίας σέρφερ, Toby Martin, αποκάλυψε την τελευταία του πράξη: «Ήταν γεμάτος ζωντάνια, μιλούσε με όλους στην κοινότητα. Εκτός από παθιασμένος σέρφερ, ήταν εξαιρετικός πατέρας, σύζυγος, γιος και φίλος. Στωικός και ηρωικός μέχρι το τέλος. Η ασφάλεια των άλλων ήταν πιο σημαντική για εκείνον από την αυτοσυντήρηση».

Όπως ανέφερε, ο Psillakis πήγαινε σχεδόν καθημερινά για σέρφινγκ στην αγαπημένη του παραλία, μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σπίτι του.

Η σορός του βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα, ενώ περισυνελέγησαν και δύο κομμάτια από τη σανίδα του, τα οποία εξετάζονται για τον ακριβή προσδιορισμό του είδους του καρχαρία. Ναυαγοσώστες και σέρφερ που έσπευσαν στο σημείο έκαναν λόγο για σκηνές δραματικές και σοκαριστικές.

It has been a horrific day on Sydney’s northern beaches – a 57-year-old man was mauled by a shark close to shore while surfing with mates, dying before he could be pulled from the water. He has been identified as husband and father, Mercury Psillakis. @Sacre88 #7NEWS pic.twitter.com/tyHOnxLr9o — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) September 6, 2025

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του καρχαρία, ενώ η τοπική κοινωνία θρηνεί την απώλεια ενός αγαπημένου μέλους της. Όπως λένε οι φίλοι του, ο Mercury Psillakis «έφυγε κάνοντας αυτό που αγαπούσε περισσότερο στον κόσμο».