Το εστιατόριο Asador Aupa στην Ισπανία σερβίρει το πιο ακριβό και αποκλειστικό burger στον κόσμο. Κοστίζει 11.000 δολάρια και μπορεί να το δοκιμάσει μόνο όποιος έχει προσκεκληθεί από το εστιατόριο.

Τα μπέργκερ έχουν ακριβύνει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, όμως παραμένουν από τα πιο προσιτά πιάτα στα εστιατόρια. Υπάρχουν, ωστόσο, μερικές εξαιρέσεις — και η πιο εντυπωσιακή από αυτές είναι το νέο «πιο ακριβό μπέργκερ του κόσμου». Δημιουργήθηκε από τους σεφ του Asador Aupa, ενός εστιατορίου βασκικής κουζίνας στο Cabrera del Mar της Καταλονίας, και, σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκαν οκτώ χρόνια έρευνας και πειραματισμού για να τελειοποιηθεί. Τα ακριβή συστατικά του παραμένουν μυστικά. Το μόνο που είναι γνωστό είναι ότι η τιμή-σοκ των 9.450 ευρώ (11.000 δολάρια) δεν οφείλεται σε επιφανειακά ή εντυπωσιακά υλικά όπως βρώσιμο χρυσό, αλλά σε υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες, μοναδική γαστρονομική εμπειρία και απόλυτη αποκλειστικότητα.

Το εστιατόριο Asador Aupa ιδρύθηκε από τον Bosco Jiménez, γνωστό ως BdeVikingo, έναν Ισπανό σεφ και γαστρονομικό influencer γνωστό για την αγάπη του στη βασκική κουζίνα. Η φιλοσοφία του πίσω από τη δημιουργία του ακριβότερου μπέργκερ στον κόσμο ήταν απλή:

«Η πολυτέλεια δεν πρέπει να κάνει θόρυβο. Πρέπει να είναι απρόσιτη.»

Λίγοι μπορούν να πληρώσουν 11.000 δολάρια για ένα μπέργκερ — αλλά ακόμα κι αυτό δεν αρκεί. Για να το δοκιμάσει κανείς, πρέπει να προσκληθεί από το ίδιο το εστιατόριο.

Στην ιστοσελίδα του αναφέρεται:

«Αυτή η εμπειρία προσφέρεται μόνο κατόπιν πρόσκλησης. Δεν υπάρχει στο μενού. Δεν μπορούν να γίνουν κρατήσεις. Μόνο όσοι επιλεγούν ειδικά έχουν δικαίωμα να τη ζήσουν. Αν πιστεύετε ότι αξίζετε να είστε στη λίστα, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα, το οποίο θα εξεταστεί.»

Όσοι πληρούν τα κριτήρια —τα οποία παραμένουν άγνωστα— λαμβάνουν πρόσκληση για μια ιδιωτική αίθουσα του εστιατορίου, όπου δειπνούν μαζί με λίγους ακόμη εκλεκτούς πελάτες. Εκεί τους σερβίρεται μια σπάνια δημιουργία, φτιαγμένη με «τα τρία καλύτερα κρέατα του κόσμου», «το πιο αποκλειστικό τυρί της Ευρώπης» και μια ειδική σάλτσα με βάση ένα πολυτελές απόσταγμα.

Είναι όμως άραγε το πιο ακριβό μπέργκερ στον κόσμο αντάξιο της τιμής των 9.450 ευρώ; Οι δημιουργοί του λένε «σίγουρα ναι», αν και είναι δύσκολο να το κρίνει κανείς χωρίς να γνωρίζει τα συστατικά. Με αυτά τα χρήματα, άλλωστε, θα μπορούσε κάποιος να αγοράσει ένα μικρό αυτοκίνητο.

Έτσι, το περίφημο Golden Boy, που μέχρι πρόσφατα κατείχε τον τίτλο του ακριβότερου μπέργκερ, φαίνεται πλέον… φθηνό σε σύγκριση.