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Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου S-70 σημειώθηκε στην ανατολική Τουρκία και συγκεκριμένα στην επαρχία της Μαλάτειας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ωστόσο υπάρχουν αναφορές για τέσσερις νεκρούς στρατιώτες.

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Στο σημείο της συντριβής, έχουν σπεύσει πολλά ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και ιατρικά κλιμάκια, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

JUST IN: A Turkish military S-70 helicopter has crashed in Yeşilyurt, Malatya, Turkey, for reasons not yet known, the Defense Ministry says. pic.twitter.com/frfX3PS92V November 12, 2026

🚨 SONDAKİKA | Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde 4 askerimiz şehit oldu. pic.twitter.com/WVJMdg7oEh — Medya 3 (@medya3tr) November 12, 2026