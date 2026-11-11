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Την παραίτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής της τραπεζικής εποπτικής αρχής της Τουρκίας, Σαχάπ Καβτζίογλου, εν μέσω της έρευνας για το σκάνδαλο με τα επενδυτικά κεφάλαια καθώς ο κλοιός σβίγγει γύρω από οικονομικούς και πολιτικούς αξιωματούχους αν και ο ίδιος δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Αντίθετα, η έρευνα που εξετάζει την χειραγώγηση της αγοράς μέσω επενδυτικών κεφαλαίων έχει επεκταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, έχει βάλει στο στόχαστρο μία αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος AK του Ερντογάν, τον διευθύνων σύμβουλος του χρηματιστηρίου, τον πρώην επικεφαλής της Takasbank, του φορέα θεματοφυλακής τίτλων και τον αντιπρόεδρο της BDDK.

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Η BDDK «δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την υπόθεση των κεφαλαίων», είχε δηλώσει ο Καβτζίογλου σε συνέντευξή του σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, η οποία δημοσιεύθηκε πριν από το αίτημα παραίτησής του την Τετάρτη. Είχε επίσης χαρακτηρίσει την εποπτική αρχή «έναν από τους πλέον αξιοσέβαστους θεσμούς της Τουρκίας».

Το σκάνδαλο ξέσπασε στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν αρκετές εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων υψηλού προφίλ αδυνατούσαν να ανταποκριθούν σε αιτήματα εξαγοράς μεριδίων. Ο υπουργός Δικαιοσύνης είχε χαρακτηρίσει την υπόθεση «σχήμα τύπου Ponzi».

Στη συνέχεια, οι εποπτικές αρχές διέταξαν την εκκαθάριση 131 επενδυτικών κεφαλαίων, επηρεάζοντας περίπου μισό εκατομμύριο επενδυτές, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δεκάδων στελεχών του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Ο Καβτζίογλου, πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας, ήταν στη θέση αυτή από το 2023.