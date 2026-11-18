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Σοκ προκαλεί στη Ρωσία η δολοφονία της 28χρονης Αναστασίας Ντρόζντοβα, μοντέλου με μεγάλο αριθμό ακολούθων στα social media. Βρέθηκε νεκρή το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στο διαμέρισμα που νοίκιαζε στη Μόσχα. Κύριος ύποπτος είναι ο 38χρονος πρώην σύντροφός της, Ντμίτρι Ζαντβόρνιχ. Η Ανακριτική Επιτροπή της Μόσχας άνοιξε έρευνα για ανθρωποκτονία.

Είχε φύγει για να γλιτώσει

Οι δύο είχαν σχέση με πολλά σκαμπανεβάσματα για αρκετά χρόνια. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα, η Ντρόζντοβα τον χώρισε τον Σεπτέμβριο. Φίλοι της περιγράφουν μια σχέση με κακοποιητική συμπεριφορά, παρενοχλήσεις και απειλές.

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Για να απομακρυνθεί από τον 38χρονο, η 28χρονη έφυγε στο εξωτερικό. Έζησε για ένα διάστημα στην Τουρκία και σε άλλες χώρες της Ασίας. Όσο έλειπε, όπως λένε οι φίλοι της, εκείνος δήλωσε την εξαφάνισή της στις Αρχές. Όταν επέστρεψε στη Μόσχα, «άρχισε και πάλι να της στέλνει μηνύματα».

Η επίθεση και το μήνυμα στο Instagram

Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα, ο Ζαντβόρνιχ περίμενε τη Ντρόζντοβα στο διαμέρισμά της και της επιτέθηκε με μαχαίρι. Η 28χρονη πέθανε από τα πολλαπλά τραύματα.

Μετά την επίθεση, ο δράστης πήρε το κινητό της και ανέβασε στα Instagram Stories της μια φωτογραφία της σορού της. Τη συνόδευε ένα μήνυμα προς τους ακολούθους της: «Κοροϊδέψατε τον λάθος άνθρωπο και πληρώσατε το τίμημα. Αντίο».

Στη συνέχεια ο 38χρονος οδήγησε περίπου 13 χιλιόμετρα ως ένα σκοπευτήριο. Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έβαλε τέλος στη ζωή του.

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Η δολοφονία της Ντρόζντοβα έχει ανοίξει ξανά στη Ρωσία τη συζήτηση για την ενδοοικογενειακή βία και την προστασία των γυναικών που προσπαθούν να φύγουν από κακοποιητικές σχέσεις.

Με πληροφορίες από Ibtimes

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