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Οι κατηγορούμενοι φέρονται να οργάνωσαν δίκτυο προμήθειας υλικών για την παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών, με τις Αρχές να κατασχέτουν πάνω από 750 κιλά ουσιών και οπλισμό.

Η απόφαση εκδόθηκε μετά από διαβούλευση με τον Μεγάλο Μουφτή, ενώ η 39χρονη παρουσιάστρια αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Οι καταδικασθέντες διατηρούν το νόμιμο δικαίωμα να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου, καθώς η δικαστική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί οριστικά.

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Σε θανατική ποινή καταδικάστηκε στην Αίγυπτο η 39χρονη τηλεοπτική παρουσιάστρια Σάρα Χαλίφα, η οποία κρίθηκε ένοχη μαζί με ακόμη 11 άτομα σε μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών που έχουν απασχολήσει τις αιγυπτιακές Αρχές.

Δικαστήριο του Καΐρου επέβαλε στους 12 κατηγορούμενους την ποινή του θανάτου διά απαγχονισμού, κρίνοντάς τους ένοχους για τη σύσταση και λειτουργία οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, με στόχο την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

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Η υπόθεση έχει χαρακτηριστεί από τα αιγυπτιακά μέσα ως «μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών». Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από τη σχετική διαδικασία διαβούλευσης με τον Μεγάλο Μουφτή της Αιγύπτου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας σε υποθέσεις που επισύρουν θανατική ποινή.

Το κατηγορητήριο και οι κατασχέσεις

Σύμφωνα με τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν, η Χαλίφα και οι συγκατηγορούμενοί της φέρονται να είχαν δημιουργήσει δίκτυο για την προμήθεια πρώτων υλών και άλλων υλικών που χρησιμοποιούνταν στην παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών, τα οποία στη συνέχεια προορίζονταν για εμπορία.

Egyptian television presenter Sarah Khalifa has been sentenced to death by hanging in Egypt over a major drug case.



She and 11 others were convicted of forming an organized criminal gang to manufacture and traffic synthetic drugs, allegedly using imported materials.… pic.twitter.com/UydFSoHAgT — Clash Report (@clashreport) September 5, 2026

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι Αρχές υποστηρίζουν ότι εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 750 κιλά ναρκωτικών ουσιών και πρώτων υλών. Παράλληλα, φέρεται να εντοπίστηκαν χώροι που χρησιμοποιούνταν ως εργαστήρια, αλλά και παράνομα όπλα και πυρομαχικά.

Η τηλεοπτική καριέρα και οι υπόλοιπες δραστηριότητές της

Η Σάρα Χαλίφα έγινε γνωστή στο αιγυπτιακό κοινό μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή «Mission Impossible», η οποία ασχολούνταν με θέματα που σχετίζονταν με την ασφάλεια και την εγκληματικότητα.

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Εκτός από την τηλεοπτική της δραστηριότητα, είχε επαγγελματική παρουσία στον χώρο της αισθητικής χειρουργικής, καθώς διατηρούσε σχετική κλινική, ενώ είχε επίσης εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων.

Η ίδια αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε σχέση με τα ναρκωτικά και πως τα αντίκρισμα για πρώτη φορά όταν οι Αρχές τής έδειξαν φωτογραφίες τους.

Η υπόθεση δεν έχει κλείσει

Η καταδικαστική απόφαση δεν σημαίνει ότι η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί. Οι κατηγορούμενοι διατηρούν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης.

Στην Αίγυπτο η θανατική ποινή προβλέπεται για ορισμένα από τα σοβαρότερα αδικήματα, μεταξύ άλλων για υποθέσεις που αφορούν τρομοκρατία, ανθρωποκτονίες και διακίνηση ναρκωτικών.

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