Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία συμμετέχει στις έρευνες, ενώ δύο ύποπτοι έχουν ήδη συλληφθεί. Δεν έχουν δοθεί, ωστόσο, στοιχεία για την ταυτότητά τους ή για τα πιθανά τους κίνητρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία Μεταφορών, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 19:40 (τοπική ώρα) μέσα σε τρένο που ακινητοποιήθηκε στον σταθμό του Χάντινγκτον, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, με εννέα να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Advertisement

Advertisement

MASS STABBING UK 🇬🇧



Multiple people stabbed on train in Huntingdon, two men arrested pic.twitter.com/Qdu3nppdXp — Culture War Intel (@CultureWar2020) November 1, 2025

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού. Όπως μετέδωσαν οι Times, ένας άνδρας οπλισμένος με μεγάλο μαχαίρι επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, ενώ επιβάτες κρύβονταν στις τουαλέτες του τρένου. Άλλος μάρτυρας, τον οποίο επικαλούνται βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι είδε έναν άνδρα να τρέχει μέσα στο βαγόνι με το μπράτσο του ματωμένο, φωνάζοντας «έχουν μαχαίρι», ενώ «το βαγόνι ήταν γεμάτο αίματα».

Ο Όλι Φόστερ, μιλώντας στο BBC, δήλωσε ότι στην αρχή πίστεψε πως πρόκειται για φάρσα λόγω του Halloween, όταν άκουσε επιβάτες να φωνάζουν: «Φύγετε! Υπάρχει ένας τύπος που μαχαιρώνει τους πάντες». Περιέγραψε ότι τα καθίσματα ήταν γεμάτα αίματα και πως ένας επιβάτης προσπαθούσε να προστατεύσει ένα μικρό κορίτσι, «σε μια επίθεση που έμοιαζε να μην τελειώνει».

Άλλος επιβάτης, ο οποίος μίλησε στο Sky News, είπε ότι, μόλις το τρένο σταμάτησε, είδε αστυνομικούς να χρησιμοποιούν τέιζερ στην αποβάθρα για να ακινητοποιήσουν τον δράστη που κρατούσε μεγάλο μαχαίρι.

Armed officers were seen running along the platform at Huntingdon station towards the train carriages after multiple people were stabbed on board.



Two men have been arrested and a number of people have been taken to hospital.



Follow our live blog ➡️ https://t.co/nAd0KJcqpc pic.twitter.com/ZxGpu9zM3H — Sky News (@SkyNews) November 1, 2025

«Διεξάγουμε εκτεταμένες έρευνες για να διαπιστώσουμε τι συνέβη και μπορεί να χρειαστεί χρόνος πριν επιβεβαιώσουμε οτιδήποτε», δήλωσε ο Κρις Κέισι από την Αστυνομία Μεταφορών, προτρέποντας να μην γίνονται εικασίες για τα αίτια του συμβάντος.

Advertisement

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά ανησυχητικό» σε ανάρτησή του στο Χ (Twitter), εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και ευχαριστώντας τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση ανταπόκριση.

The appalling incident on a train near Huntingdon is deeply concerning.



My thoughts are with all those affected, and my thanks go to the emergency services for their response.



Anyone in the area should follow the advice of the police. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 1, 2025

Το τρένο είχε αναχωρήσει από το Ντόνκαστερ στις 18:25 με προορισμό τον σταθμό Κινγκς Κρος του Λονδίνου. Η εταιρεία London North Eastern Railway (LNER) ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, προειδοποιώντας για «σοβαρά προβλήματα» στο δίκτυο.

Advertisement

Παρά την αυστηρή νομοθεσία για τα πυροβόλα όπλα, οι επιθέσεις με μαχαίρι έχουν αυξηθεί τα τελευταία 15 χρόνια στην Αγγλία και την Ουαλία, σύμφωνα με επίσημα βρετανικά στοιχεία. Ο Στάρμερ έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση «εθνική κρίση», ενώ η κυβέρνησή του έχει θεσπίσει μέτρα που περιορίζουν την πρόσβαση σε μαχαίρια από τον Ιούλιο του 2024, όταν ανέλαβε την εξουσία.

Η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μάχμουντ ανέφερε πρόσφατα ότι σχεδόν 60.000 μαχαίρια έχουν κατασχεθεί ή ανακτηθεί από την αστυνομία την τελευταία δεκαετία.

Η χθεσινή επίθεση σημειώθηκε περίπου έναν μήνα μετά την επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή στο βόρειο Μάντσεστερ, όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ο ένας από πυρά της αστυνομίας που επενέβη.

Advertisement

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ