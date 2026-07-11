Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα δικινητήριο αεροσκάφος Cessna 402B της εταιρείας ZED Airlines πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση κοντά στο Πορτ-ο-Πρενς λόγω τεχνικού προβλήματος κατά την πτήση.

Οι τρεις επιβαίνοντες, δύο επιβάτες και ο πιλότος, εγκατέλειψαν το αεροπλάνο και έφτασαν κολυμπώντας με ασφάλεια στην παραλία Ibo της Αϊτής.

Τα σωστικά συνεργεία παρείχαν βοήθεια στους επιβαίνοντες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός από το περιστατικό.

Οι αρμόδιες αεροπορικές αρχές διεξάγουν έρευνα σε συνεργασία με την εταιρεία για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της αναγκαστικής προσθαλάσσωσης.

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Εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από την Αϊτή αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες ενός μικρού αεροσκάφους, οι οποίοι αναγκάστηκαν να κολυμπήσουν μέχρι την ακτή έπειτα από αναγκαστική προσθαλάσσωση.

Το αεροπλάνο κατέληξε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια επείγουσας προσγείωσης, προκαλώντας έντονη αγωνία στους επιβαίνοντες. Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τους δύο επιβάτες να κινούνται μέσα στα ρηχά νερά, ενώ στο βάθος διακρίνεται το αεροσκάφος σχεδόν ολοκληρωτικά βυθισμένο.

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Αναγκαστική προσθαλάσσωση κοντά στο Πορτ-ο-Πρενς

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν ένα δικινητήριο Cessna 402B της ZED Airlines πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση κοντά στην περιοχή Lafiteau, βόρεια του Πορτ-ο-Πρενς. Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από το Καπ-Αϊτιέν με προορισμό την πρωτεύουσα της Αϊτής, όμως ένα τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης ανάγκασε τον πιλότο να επιχειρήσει προσγείωση στη θάλασσα.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά τρία άτομα – δύο επιβάτες και ο πιλότος. Και οι τρεις κατάφεραν να εγκαταλείψουν έγκαιρα το αεροπλάνο και να φτάσουν κολυμπώντας στην παραλία Ibo, όπου τους περίμεναν σωστικά συνεργεία.

Βίντεο καταγράφει τις στιγμές μετά τη διάσωση

Το οπτικό υλικό από το περιστατικό αποτυπώνει τους επιβάτες εμφανώς αναστατωμένους να κατευθύνονται προς την ακτή μέσα από τα ρηχά νερά. Ένας εξ αυτών κρατούσε μαζί του μια τσάντα με προσωπικά αντικείμενα, την οποία κατάφερε να μεταφέρει στην παραλία, ενώ το αεροσκάφος παρέμενε σχεδόν βυθισμένο λίγα μέτρα πιο πίσω.

𝐇𝐚𝐢𝐭𝐢 🇭🇹 : 𝐜𝐫𝐚𝐬𝐡 𝐝'𝐚𝐯𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐙𝐞𝐝 𝐀𝐢𝐫𝐥𝐢𝐧𝐞𝐬



Ce mercredi 8 juillet 2026 vers 11 h AM, un crash d'avion est survenu impliquant l'appareil Cessna 402B immatriculé HI-1056 qui effectuait le vol 6502 en provenance de la ville du… pic.twitter.com/f2qzasttaM — Radio Télé Patriarche 101.1 FM (@PatriarcheRadio) July 8, 2026

Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, δεν υπήρξαν θύματα. Οι τρεις επιβαίνοντες εξετάστηκαν από τις αρμόδιες αρχές και η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίστηκε σταθερή.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση των αιτιών

Η ZED Airlines ανακοίνωσε ότι η ασφάλεια επιβατών και πληρώματος αποτελεί βασική της προτεραιότητα, επισημαίνοντας πως η ψύχραιμη αντίδραση του πιλότου και η άμεση κινητοποίηση των διασωστικών δυνάμεων συνέβαλαν στην επιτυχή έκβαση του συμβάντος.

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𝐇𝐚𝐢𝐭𝐢 🇭🇹 : 𝐜𝐫𝐚𝐬𝐡 𝐝'𝐚𝐯𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐙𝐞𝐝 𝐀𝐢𝐫𝐥𝐢𝐧𝐞𝐬



Ce mercredi 8 juillet 2026 vers 11 h AM, un crash d'avion est survenu impliquant l'appareil Cessna 402B immatriculé HI-1056 qui effectuait le vol 6502 en provenance de la ville du… pic.twitter.com/f2qzasttaM — Radio Télé Patriarche 101.1 FM (@PatriarcheRadio) July 8, 2026

Τα αίτια που οδήγησαν στην αναγκαστική προσθαλάσσωση δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Οι αεροπορικές αρχές της Αϊτής, σε συνεργασία με τεχνικούς της εταιρείας, διεξάγουν έρευνα για να εξακριβώσουν τι προκάλεσε το πρόβλημα.

Το Cessna 402B, το οποίο κατασκευάστηκε το 1972, θα υποβληθεί σε λεπτομερή τεχνικό έλεγχο, ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην κατάληξή του στη θάλασσα.

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