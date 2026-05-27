Μεγάλη τιμή για τον Φραντζί Πιερό. Η κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, Μάουρα Χίλεϊ όρισε την 26 Μαΐου 2026 ως «Ημέρα Φραντζί Πιερό». Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος ανήκει στην ΑΕΚ, έφυγε τα 11 του από την Αϊτή και μετακόμισε στην πολιτεία των ΗΠΑ όπου και μεγάλωσε.

Ο Φραντζντί Πιερό στάθηκε με περηφάνια στο State House μαζί με τους γονείς του, τον πρώην προπονητή του και άλλα μέλη της οικογένειάς του, κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής τελετής όπου η Χίλι έκανε την ανακοίνωση.

‘Frantzdy Pierrot Day’ declared in Massachusetts ahead of World Cup https://t.co/av6WCJuSgD — Boston 25 News (@boston25) May 27, 2026

Ο Πιερό μετακόμισε στο Μέλροουζ της Μασαχουσέτης όταν ήταν 11 ετών. Σήμερα, σε ηλικία 31 ετών, ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται να αγωνιστεί με την Αϊτή εναντίον της Σκωτίας στο Στάδιο της Βοστώνης, σε έναν αγώνα της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ στις 13 Ιουνίου.

«Ο Φραντζί, φυσικά, είναι ο τρίτος κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Ομάδας της Αϊτής – σύντομα θα γίνει ο νούμερο ένα!» είπε η Χίλεϊ κατά τη διάρκεια της τελετής. «Έχει 33 γκολ στο ενεργητικό του και μόλις ξεκίνησε. Και όλη η Μασαχουσέτη είναι εδώ όχι μόνο για να σε τιμήσει, αλλά και για να σε ενθαρρύνει.»

Ο Πιέρο είπε ότι η τελετή ήταν μεγάλη τιμή για τον ίδιο και ότι έχει μόνο ευχάριστες αναμνήσεις από τα χρόνια που μεγάλωσε στη Μασαχουσέτη.

«Είναι απίστευτο. Είμαι πολύ περήφανος», είπε ο Πιέρο. «Προφανώς το Μέλροουζ είχε μεγάλη επίδραση στη ζωή μου, και αν βρίσκομαι εδώ σήμερα, είναι χάρη, ξέρετε, σε όλες τις εμπειρίες που έζησα στο Μέλροουζ».

Before becoming one of Haiti’s top goal scorers, Frantzdy Pierrot was a kid growing up in Massachusetts.



Now, he’s back to take the field at Boston Stadium as part of Haiti’s first World Cup appearance in 52 years.



His story is a reminder to every young person across our… pic.twitter.com/REGfmwFlPn May 26, 2026

Ο Πιερό έδωσε το παρών σε ξεχωριστή εκδήλωση όπου και ανακοίνωση την δημιουργία ιδρύματος που θα βοηθά παιδιά από την Αϊτή που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο.

«Πιστεύω ότι το μέλλον των παιδιών δεν πρέπει να εξαρτάται από τα ίδια, όταν αφήνουν τα σπίτια τους. Πρέπει να έχουν ευκαιρίες, όπου κι αν βρίσκονται» τόνισε ο Πιερό.

Atakan Seleksyon Ayisyen Frantzdy Pierrot te pale avek CTN ak plizyè lot jounalis aprè seremoni gouvènè Massachusetts la te fè pou onore l. #Haiti #haitian #soccer #frantzdypierrot #worldcup #Massachusetts. pic.twitter.com/cvIPHdwrS4 May 27, 2026