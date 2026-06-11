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Το Μεξικό και η Νότια Αφρική δίνουν το εναρκτήριο λάκτισμα στο Μουντιάλ απόψε (22:00 ώρα Ελλάδας), το οποίο συνδιοργανώνουν οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς και το οποίο έχει προκαλέσει λόγω FIFA και Τραμπ διάφορα αρνητικά πρωτοσέλιδα για εξωαγωνιστικά θέματα τις προηγούμενες μέρες.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, προκάλεσε και πάλι αναταραχή την Τετάρτη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου πριν από την έναρξη του τουρνουά, προτρέποντας τους δημοσιογράφους να «ηρεμήσουν» και να «χαλαρώσουν», αφού στον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν δεν επιτράπηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Εκτός από το συνεχιζόμενο ζήτημα με τον Aρτάν, ο οποίος έλαβε υποδοχή ήρωα κατά την επιστροφή του στη χώρα του, υπήρξε επίσης έντονη αντίδραση για τη μεταχείριση της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, το «σκανδαλώδες» κόστος των ποτών σε ένα γήπεδο και τον τρόπο με τον οποίο η αμερικανική ασφάλεια φέρεται να αντιμετώπισε τις εθνικές ομάδες της Σενεγάλης και του Ουζμπεκιστάν μετά την άφιξή τους.

This is how the Senegalese national team's delegation were inspected upon their arrival to the United States. 👀pic.twitter.com/XJZxRWaPyP June 8, 2026

Εν τω μεταξύ, ο Ιρακινός επιθετικός Αϊμέν Χουσέιν κρατήθηκε και ανακρίθηκε για σχεδόν επτά ώρες στο αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγου μετά την άφιξή του με την ομάδα.

Aymen Hussein es la estrella de la selección de Irak en el Mundial de fútbol. Ha sido retenido y sometido a un interrogatorio de 7 horas de humillación por Estados Unidos. "Me han tratado como a un terrorista", ha denunciado. pic.twitter.com/ncuCFJcoqa — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) June 7, 2026

Πλέον, λίγες ώρες πριν τον εναρκτήριο αγώνα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον της Σκωτίας αυτό το Σαββατοκύριακο (Κυριακή, 4 π.μ. ώρα Ελλάδας), η Αϊτή έλαβε εντολή από την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία να αλλάξει το σχέδιο της φανέλας της.

Το σχέδιο της φανέλας της Αϊτής, που απεικονίζει μια πολεμική σκηνή, δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της FIFA και έχει ουσιαστικά απαγορευτεί.

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Η φανέλα φέρει μια απεικόνιση της Μάχης του Βερτιέρ το 1803, με την οποία εξασφάλισε την ανεξαρτησία της η Αϊτή, καθώς και τη σημαία της χώρας. Η φανέλα φορέθηκε και στους δύο φιλικούς αγώνες προετοιμασίας της Αϊτής εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εναντίον της Νέας Ζηλανδίας και του Περού.

Σύμφωνα με το BBC Sport, οι κανονισμοί της FIFA σχετικά με τον αθλητικό εξοπλισμό απαγορεύουν τη χρήση «πολιτικών, θρησκευτικών ή προσωπικών μηνυμάτων ή συνθημάτων» στις φανέλες.

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Η εταιρεία που δημιούργησε τη φανέλα, η Saeta ανέφερε σε δήλωσή της ότι το αρχικό του σχέδιο «αποτελούσε φόρο τιμής στους άνδρες και τις γυναίκες που συμβάλλουν καθημερινά στο μέλλον της Αϊτής» και «δεν προοριζόταν ως πολιτική δήλωση».

«Η FIFA έκρινε ότι ορισμένα οπτικά στοιχεία θα μπορούσαν να ερμηνευθούν διαφορετικά σύμφωνα με τους κανονισμούς της για τον εξοπλισμό και τελικά ζήτησε τροποποιήσεις στο σχέδιο. «Αν και αυτή η ερμηνεία διέφερε από την πρόθεσή μας, η Saeta σεβάστηκε τη διαδικασία και εφάρμοσε τις τελικές απαιτήσεις που κοινοποίησε η FIFA.» Advertisement

“Δύο μέτρα και Δύο σταθμά”

Σχολιάζοντας την απόφαση, ο Γάλλος ερευνητικός δημοσιογράφος Ρομέν Μολίνα χαρακτήρισε τη στάση της FIFA ως «διπλά πρότυπα» στο X (Twitter), προσθέτοντας: «Με αφορμή το πιο πολιτικοποιημένο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία, όπου ένας Σομαλός διαιτητής και ένας Ιρακινός φωτογράφος απορρίφθηκαν από μία από τις διοργανώτριες χώρες για πολιτικούς λόγους (σε πλήρη αντίθεση με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις), η FIFA επέβαλε στην Saeta, τον προμηθευτή της στολής της εθνικής ομάδας της Αϊτής, να τροποποιήσει τη φανέλα που είχε κατασκευαστεί λόγω του πολιτικού της χαρακτήρα.

«Ο λόγος: μια αναπαράσταση της Μάχης του Βερτιέρ (Νοέμβριος 1803), η οποία σηματοδότησε το αποκορύφωμα της Επανάστασης της Αϊτής και την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας, λίγες εβδομάδες αργότερα (1η Ιανουαρίου 1804), της πρώτης μαύρης δημοκρατίας στον κόσμο.

«Σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας, αυτή η μάχη επιλέχθηκε από τη Saeta ως φόρος τιμής στους άνδρες και τις γυναίκες που κατέστησαν δυνατή την απελευθέρωση μιας χώρας που υψώνει τη σημαία της προς τον ουρανό.

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« Κάτι αδιανόητο για τη FIFA, η οποία τη θεωρεί “πολιτικό μήνυμα” και, ως εκ τούτου, έχει ζητήσει τροποποιήσεις ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες του παιχνιδιού. Όπως όλοι γνωρίζουμε: οι κανόνες υπάρχουν, αλλά ισχύουν μόνο για ορισμένες χώρες. Κρατήστε την πίστη σας.»

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Deux poids, deux mesures 🇭🇹



A l'occasion de la Coupe du Monde la plus politisée de l'histoire où un arbitre somalien et un photographe irakien ont été refoulés par l'un des pays organisateurs pour des raisons politiques (en contradiction totale avec les contrats signés), la FIFA… pic.twitter.com/i7R3T1qKLy — Romain Molina (@Romain_Molina) June 10, 2026

Γιατί η φανέλα των παικτών της Εθνικής ομάδας της Αϊτής έχει πάνω της τη σημαία της Πολωνίας

Η Αϊτή συμμετείχε για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA το 1974, όπου αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων, έχοντας αντιμετωπίσει την Αργεντινή, την Πολωνία και την Ιταλία. Πάνω από πέντε δεκαετίες αργότερα, η Αϊτή επιστρέφει στη διεθνή σκηνή αποφασισμένη να αφήσει το στίγμα της, φέρνοντας στο τουρνουά τόσο φιλοδοξία όσο και ταλέντο.

Μια πιο προσεκτική ματιά στις εντός και εκτός έδρας εμφανίσεις της Αϊτής αποκαλύπτει τα χρώματα της πολωνικής σημαίας στην περιοχή της μέσης. Δεν πρόκειται για κατασκευαστικό λάθος ή σχεδιαστικό σφάλμα, αλλά για ένα σκόπιμο στοιχείο που έχει ενσωματωθεί στο σχέδιο της φανέλας.

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Η Αϊτή φέρει τη σημαία της Πολωνίας στη στολή της για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA ως φόρο τιμής στους Πολωνούς λεγεωνάριους που λιποτάκτησαν από τον στρατό του Ναπολέοντα Βοναπάρτη και πολέμησαν στο πλευρό των Αϊτινών κατά τη διάρκεια της Αϊτινής Επανάστασης.

Περίπου 500 Πολωνοί στρατιώτες εντάχθηκαν στον αγώνα για την ανεξαρτησία το 1802 και αργότερα τους απονεμήθηκε τιμητική αϊτινή υπηκοότητα σε αναγνώριση της προσφοράς τους.

Σύμφωνα με αναφορές, οι Πολωνοί στρατιώτες αρνήθηκαν να εκτελέσουν τις διαταγές για την καταστολή του αγώνα της Αϊτής για ανεξαρτησία, δηλώνοντας αντίθετα ότι οι πραγματικοί εχθροί ήταν οι δυνάμεις της καταπίεσης και επιλέγοντας να ενταχθούν στους επαναστάτες.

Μετά την ανεξαρτησία της Αϊτής το 1804, ο ιδρυτής και ηγέτης Ζαν-Ζακ Ντεσαλίν ενέταξε μια ειδική διάταξη στο Σύνταγμα του 1805, επιτρέποντας στους επιζώντες Πολωνούς στρατιώτες να κατέχουν γη και να ενσωματωθούν στη νεοσύστατη χώρα.

Η σημαία αποτελεί μέρος μιας συμβολικής συλλογής στολών που σχεδίασε η Saeta, η οποία περιλαμβάνει αναφορές στη Μάχη του Βερτιέρ και στην αιτινή λαϊκή παράδοση. Οι φανέλες, κατασκευασμένες στα παραδοσιακά χρώματα της Αϊτής – μπλε, κόκκινο και λευκό –, γιορτάζουν την επιστροφή της χώρας στο Μουντιάλ μετά από απουσία 52 ετών.

Ωστόσο, η FIFA έκρινε πως η Αϊτή πρέπει να αλλάξει τις φανέλες της, για λόγους «πολιτικούς». Την ίδια ώρα βέβαια, η κίνηση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να απονείμει στον Ντόναλντ Τραμπ το πρώτο «Βραβείο Ειρήνης της FIFA – Το Ποδόσφαιρο Ενώνει τον Κόσμο», στις 5/12 του 2025 κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του Μουντιάλ στην Ουάσινγκτον, αποτελεί απορίας άξιον πως αλλιώς μπορεί να λογιστεί αν όχι καθαρά πολιτική…



