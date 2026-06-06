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Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε ότι προχώρησε κανονικά στην έκδοση βίζα σε όλους τους Ιρανούς διεθνείς που θα βρεθούν στην αποστολή της ομάδας τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο και θα μπορούν να μπουν χωρίς πρόβλημα στις ΗΠΑ.

Το προηγούμενο διάστημα, υπήρχε ο φόβος ότι δεν θα επιτραπεί στους Ιρανούς ποδοσφαιριστές η είσοδος στις ΗΠΑ, εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης Αμερικής με Ιράν.

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Ωστόσο όπως ανέφερε το Σάββατο η ιρανική τηλεόραση, οι αρχές των ΗΠΑ αρνήθηκαν να εκδώσουν βίζα σε 15 μέλη της αποστολής του Ιράν.

«Εκδόθηκαν βίζες για την εθνική ομάδα και το τεχνικό επιτελείο αλλά υπάρχουν 15 μέλη της αποστολής, διοικητικά στελέχη και μέλη του μάνατζμεντ που οι βίζες του ειναι προβληματικές και δεν εκδόθηκαν», ανέφερε Ιρανός ρεπόρτερ από την Αττάλεια της Τουρκίας, όπου προετοιμάζεται η εθνική Ιράν.