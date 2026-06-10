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Ο διαιτητής από τη Σομαλία, Ομάρ Αρτάν, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να μην του δοθεί η ευκαιρία να σφυρίξει στο Μουντιάλ επέστρεψε στην πατρίδα του και τιμήθηκε από τους συμπατριώτες του.

Ο Αρτάν επρόκειτο να γίνει ο πρώτος διαιτητής από τη Σομαλία που θα σφύριζε αγώνα του Μουντιάλ, όμως οι ΗΠΑ δεν του επέτρεψαν στην είσοδο στη χώρα λόγω της καταγωγής του και στις δηλώσεις του επέκρινε αυτήν την απόφαση.

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Στο Μογκαντίσου ο Σομαλός διαιτητής ανέφερε ότι αυτό που συνέβη ήταν «ατυχές» και πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του σωστά για να καταφέρει να γράψει ιστορία στο Μουντιάλ του 2030.Ο Ομάρ Αρτάν είναι από τους κορυφαίους διαιτητές της Αφρικής και το 2025 μάλιστα ανακηρύχθηκε ως ο καλύτερος άνδρας διαιτητής της Ηπείρου.