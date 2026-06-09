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Ο Ομάρ Αρτάν ήταν έτοιμος να γράψει ιστορία, μιας και θα γινόταν ο πρώτος διαιτητής από τη Σομαλία που θα σφύριζε σε αγώνα Μουντιάλ, όμως οι ΗΠΑ του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα, ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι.

Οι υπηρεσίες μετανάστευστης των ΗΠΑ δεν έδωσαν συγκεκριμένη εξήγηση για το περιστατικό, όμως το γεγονός ότι η Σομαλία βρίσκεται στη «μαύρη λίστα» χωρών του Ντόναλντ Τραμπ, από τις οποίες απαγορεύονται οι ταξιδιώτες.

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Η FIFA επιβεβαίωσε το γεγονός και τόνισε ότι ο Ομάρ Αρτάν δεν θα σφυρίξει στην τελική φάση του Μουντιάλ. Σύμφωνα με το BBC, οι αρχές της Σομαλίας χορήγησαν στο διαιτητή διπλωματικό διαβατήριο, προκειμένου να διευκολυνθεί το ταξίδι του στις ΗΠΑ, κάτι τέτοιο όμως δε συνέβη.

«Η FIFA μπορεί να επιβεβαιώσει πως ο Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν δεν θα μπορεί να είναι διαιτητής στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς τού απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ. Η FIFA δεν εμπλέκεται στις διαδικασίες της χώρας υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για βίζα. Έχει υπάρξει ενημέρωση πως η κατάσταση του κ. Αρτάν δεν θα αλλάξει προς το παρόν», αναφέρει η Ομοσπονδία στην ενημέρωσή της.