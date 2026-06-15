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Ο Σομαλός διαιτητής ποδοσφαίρου Ομάρ Αρτάν, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ για να διαιτητεύσει το Μουντιάλ, θα λάβει πλήρη αποζημίωση.



Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν απαγορεύσει την είσοδο του Αρτάν στο Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω των διασυνδέσεών του με «ύποπτα μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων».

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Πηγή που γνωρίζει το θέμα δήλωσε ότι παρόλο που ο Αρτάν δεν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, η FIFA έχει δεσμευτεί να καταβάλει τον μισθό του.

Ο Αρτάν, διαιτητής της χρονιάς στην Αφρική το 2025, επρόκειτο να γίνει ο πρώτος Σομαλός που θα διαιτητεύσει σε παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γεγονός, αλλά η είσοδός του απορρίφθηκε από την Τελωνειακή και Συνοριακή Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Ωστόσο, επέστρεψε στην πατρίδα του με υποδοχή ήρωα, ενώ η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία (UEFA) τον όρισε για να διαιτητεύσει τον αγώνα του ευρωπαϊκού Super Cup μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Άστον Βίλα, στις 12 Αυγούστου στο Σάλτσμπουργκ.