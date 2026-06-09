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Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, καθώς οι ΗΠΑ απαγόρευσαν σε Σομαλό διαιτητή την είσοδο στην χώρα, παρά το γεγονός ότι είχε οριστεί από την FIFA να διευθύνει παιχνίδια στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Ομάρ Αρντάν επρόκειτο να γίνει ο πρώτος Σομαλός διαιτητής που θα συμμετείχε σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, ωστόσο αφαιρέθηκε από την λίστα των αξιωματούχων της διοργάνωσης μετά την απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ.

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Σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC, κατά την άφιξή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, εμποδίστηκε από το να εισέλθει στην χώρα και πλέον βρίσκεται στην Τουρκία. Μέχρι στιγμής οι αμερικανικές μεταναστευτικές αρχές δεν έχουν δώσει καμία εξήγηση για τον επαναπατρισμό του, ωστόσο η Σομαλία συμπεριλαμβάνεται στις χώρες με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που εισήγαγε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η FIFA μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο διαιτητής Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν δεν θα μπορέσει να προπονηθεί ούτε να διευθύνει αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, αφού του απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Η FIFA δεν εμπλέκεται στις μεταναστευτικές διαδικασίες της χώρας υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης θεωρήσεων (βίζας), και έχει ενημερωθεί από τις αρχές ότι το καθεστώς του κ. Αρτάν δεν πρόκειται να αλλάξει προς το παρόν.

Όπως συνέβη και σε προηγούμενες διοργανώσεις της FIFA, η κυβέρνηση της χώρας υποδοχής είναι εκείνη που αποφασίζει τελικά ποιος θα λάβει βίζα και ποιος θα γίνει δεκτός στη χώρα», τονίζεται στην ανακοίνωση της FIFA.

Ο Σομαλός διαιτητής θα μπορούσε θεωρητικά να πετάξει για Μεξικό ή Καναδά που είναι συνδιοργανώτριες χώρες του Παγκόσμιου Κυπέλλου, ωστόσο ο Πιερλουίτζι Κολίνα, επικεφαλής διαιτησίας, έχει δημιουργήσει στο Μαϊάμι ένα κέντρο προετοιμασίας για τους 52 διαιτητές και τους 88 βοηθούς διαιτητές της διοργάνωσης, στο οποίο υποχρεούνται όλοι να παραμένουν για προπόνηση, προετοιμασία, αλλά και για λόγους ασφαλείας.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σομαλίας επικοινώνησε από την πρώτη στιγμή με την FIFA ζητώντας εξηγήσεις, με τον Σομαλό διαιτητή να δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες να διατηρηθεί στο κορυφαίο επίπεδο.

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«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη FIFA και την CAF για όλη τη στήριξή τους και υπόσχομαι να συνεχίσω να διατηρώ το επίπεδό μου ως διαιτητής, καθώς επικεντρώνομαι στο μέλλον», δήλωσε ο Αρντάν που αναδείχθηκε κορυφαίος διαιτητής της χρονιάς το 2025 από την Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

«Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την ποδοσφαιρική οικογένεια για τα μηνύματά της και να ευχηθώ στους συναδέλφους μου κάθε επιτυχία στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ανυπομονώ να τους συναντήσω ξανά σε μελλοντικές διοργανώσεις», κατέληξε.

Πηγή: BBC

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