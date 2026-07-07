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Η Αίτνα, ένα από τα πλέον ενεργά ηφαίστεια παγκοσμίως, παρουσιάζει αυξημένη ηφαιστειακή δραστηριότητα από το Σαββατοκύριακο 4-5 Ιουλίου εκτοξεύοντας λάβα και μεγάλες ποσότητες καυτής τέφρας.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας, το νέφος της ηφαιστειακής τέφρας έφτασε σε ύψος περίπου 1,5 χιλιομέτρου πάνω από την κορυφή της Αίτνας. Εξαιτίας της έντονης δραστηριότητας και της διασποράς της τέφρας, ανεστάλησαν όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνια, στη Σικελία.

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Στην ανακοίνωσή τους, οι αρμόδιες αρχές γνωστοποίησαν ότι αποφασίστηκε η «αναστολή όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων πτήσεων», μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες.

Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 10:00 το πρωί της Τρίτης (τοπική ώρα), δηλαδή έως τις 11:00 ώρα Ελλάδας. Στη συνέχεια αναμένεται νέα ενημέρωση, αφού προηγηθεί επαναξιολόγηση της κατάστασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

🚨 Etna, Sicily, Italy 🇮🇹



The pyroclastic activity of July 5, 2026



Absolutely spectacular! pic.twitter.com/Ma9F5Ow960 — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) July 5, 2026

Οι αρχές συνιστούν στους επιβάτες που έχουν προγραμματισμένο ταξίδι να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο, προκειμένου να ενημερώνονται για την εξέλιξη και την κατάσταση της πτήσης τους.