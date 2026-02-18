Τα ιατρικά δεδομένα που φέρνει στο φως της δημοσιότητας αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του Guardian και άλλων ΜΜΕ, μαζί με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνουν το μέγεθος της αιματηρής καταστολής που αντιμετωπίζουν οι διαδηλωτές στις συνεχιζόμενες αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις στο Ιράν.

Οι τραυματισμοί και οι θάνατοι από πυρά αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων φτάνουν σε επίπεδα που δεν μοιάζουν απλώς με «εκτροχιασμό» των διαδηλώσεων αλλά με ασύλληπτη κρατική βία ενάντια σε πολίτες.

Οι εικόνες από δεκάδες ακτινογραφίες και αξονικές τομογραφίες από νοσοκομείο μεγάλης πόλης δείχνουν δεκάδες σφαίρες και μεταλλικά σφαιρίδια (birdshot) βαθιά στα σώματα διαδηλωτών, προκαλώντας σοβαρές κρανιακές, θωρακικές και γεννητικές βλάβες – πολλές μη αναστρέψιμες ή πιθανώς θανατηφόρες.

🇮🇷 "I’ve worked as a surgeon in disaster zones. Nothing compares to the nightmare I saw in Iran’s hospitals when the state started shooting protesters."



The surgeon shared multiple X-rays and CT scans from a single Iranian hospital, showing dozens of protesters shot in the face,… https://t.co/k3EXSpdK2j pic.twitter.com/dhfgoDXMrd February 17, 2026

Τραυματισμοί που «μιλούν» από μόνοι τους

Οι ακτινογραφίες αποκαλύπτουν τραυματισμούς που, σύμφωνα με γιατρούς, καταγράφονται «περισσότερο σε ζώνη πολέμου παρά σε μια ειρηνική διαδήλωση» – με σφαίρες πλήρους μεταλλικού πυρήνα και pellets από κυνηγετικά όπλα να έχουν διαπεράσει οφθαλμούς, κρανία, θώρακες και κοιλιακή χώρα.

Σε πολλές περιπτώσεις διαδηλωτές έχουν χάσει ένα ή και τα δύο μάτια, σφαίρες υψηλού διαμετρήματος έχουν διαπεράσει τον εγκέφαλο ή στον λαιμό, προκαλώντας μη αντιμετωπίσιμες τραυματισμούς ενώ πολλά περιστατικά δείχνουν στόχευση σε ζωτικά ή ευαίσθητα σημεία του σώματος, πέρα από «τυχαίους» τραυματισμούς σε πλήθος.

Σύμφωνα με ιατρικούς αναλυτές που εξέτασαν τις εικόνες, η πλειονότητα αυτών των τραυματισμών συνάδει με χρήση υψηλής όπλων κατά πολιτών και όχι απλώς διάσπαρτων συγκρούσεων.

Ιράν: Μια χώρα σε πρωτοφανή κρίση – Νεκροί, τραυματίες και μπλακ άουτ πληροφοριών

Οι τραυματισμοί αυτοί εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των μαζικών διαδηλώσεων που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου 2025, ως αντίδραση στην αύξηση του κόστους ζωής και στις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες.

Οι διαδηλώσεις έλαβαν χώρα σε όλες τις 31 επαρχίες του Ιράν, παρά το εκτεταμένο blackout τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου που επέβαλε η κυβέρνηση στις 7 Ιανουαρίου για να περιορίσει την ροή πληροφοριών.

Αν και ο ακριβής αριθμός θυμάτων είναι δύσκολο να εξακριβωθεί λόγω αυτού του μπλακ άουτ, διάφορες πηγές καταγράφουν χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες: επίσημες ιρανικές πηγές μιλούν για πάνω από 3.000 νεκρούς, ενώ ανεξάρτητες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι οι πραγματικοί αριθμοί μπορεί να ξεπερνούν ακόμα και τις 20.000 συνολικά στους τελευταίους μήνες.

Πέρα από τα σωματικά τραύματα, πηγές αναφέρουν πως οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν ακολουθήσει πρακτικές που περιλαμβάνουν επιδρομές και εφόδους σε νοσοκομεία, απομάκρυνση τραυματιών από τα κρεβάτια και προσπάθειες καταστολής ακόμη και μέσα σε δομές υγείας.

Γιατροί στο Ιράν που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Independent Persian περιγράφουν επικίνδυνα περιβάλλοντα όπου νοσοκομειακό προσωπικό έχει δεχθεί απειλές ή εμποδίζεται να παράσχει περίθαλψη σε βαριά τραυματίες, λόγω της παρουσίας ασφαλιτών που επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους ίδιους ή τους τραυματίες.

Στην ίδια κατεύθυνση, αναφορές από μάρτυρες και συγγενείς των τραυματιών τονίζουν ότι ακόμη και νεαρά άτομα και ηλικιωμένοι έχουν δεχθεί πυρά – όχι απαραίτητα κοντά σε γραμμές διαδηλωτών – αλλά ακόμη και σε περιοχές όπου απλά περπατούσαν ή επιχειρούσαν να φύγουν.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το Human Rights Activists News Agency (HRANA) και άλλες διεθνείς ομάδες, έχουν επικρίνει έντονα τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν για τη χρήση πραγματικών πυρών εναντίον διαδηλωτών, ενώ κάνουν λόγο για πιθανές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η κατάσταση θεωρείται από μερικούς διεθνείς παρατηρητές ως μία από τις πιο αιματηρές κοινωνικές κρίσεις στη σύγχρονη ιρανική ιστορία, υπερβαίνοντας την κλίμακα των κινητοποιήσεων του 2022 τόσο σε αριθμό τραυματιών όσο και σε σοβαρότητα τραυματισμών.

