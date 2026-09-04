Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το ψήφισμα που υποστηρίζει μια πιο πιστή στην πραγματικότητα χαρτογραφική απόδοση του μεγέθους των ηπείρων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η μοναδική χώρα που το καταψήφισε, ενώ έξι κράτη απείχαν από την ψηφοφορία.

Advertisement

Advertisement

Με την απόφαση αυτή, τα Ηνωμένα Έθνη στοχεύουν στον περιορισμό της χρήσης των χαρτών που βασίζονται στην προβολή του χαρτογράφου του 16ου αιώνα, Γεράρδου Μερκάτορ.

Τι θα αλλάξει στους νέους χάρτες

Όπως έχει αποδειχθεί, η απεικόνιση που είχε επικρατήσει εδώ και τέσσερις αιώνες παραμορφώνει το πραγματικό μέγεθος των ηπείρων.

Για παράδειγμα, σε αυτούς τους χάρτες η Γροιλανδία απεικονίζεται σχεδόν στο ίδιο μέγεθος με την Αφρική, παρόλο που η αφρικανική ήπειρος είναι στην πραγματικότητα 14 φορές μεγαλύτερη.

«Ένας δίκαιος κόσμος ξεκινά με έναν δίκαιο χάρτη» δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών του Τόγκο, Ρόμπερτ Ντάσεϊ, πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.