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Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι η ενέργεια μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, αποφεύγοντας την ανάγκη για εισαγωγή νέων σωματιδίων ή πεδίων στο Καθιερωμένο Πρότυπο.

Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζουν συνάφεια με πρόσφατα παρατηρησιακά δεδομένα από το όργανο DESI και άλλες κοσμολογικές μετρήσεις.

Παρά την ικανοποιητική προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι απαιτούνται περαιτέρω μετρήσεις από μελλοντικές αποστολές για την οριστική επαλήθευση της θεωρίας τους.

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Μικροσκοπικά συμπλέγματα ανθρώπινων νευρικών κυττάρων, γνωστά ως «μίνι εγκέφαλοι», πέρασαν 40 ημέρες σε τροχιά γύρω από τη Γη. Επέστρεψαν με περισσότερα βιοχημικά σημάδια της νόσου Αλτσχάιμερ από πανομοιότυπα δείγματα που έμειναν στο έδαφος. Τη μελέτη έκανε ομάδα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο, με επικεφαλής τον νευροεπιστήμονα Αλίσον Μουότρι, και τη δημοσίευσε το επιστημονικό περιοδικό Science Advances.

Το ερώτημα πίσω από το πείραμα είναι πρακτικό. Οι νευροεκφυλιστικές νόσοι αναπτύσσονται μέσα σε δεκαετίες, ενώ τα εργαστηριακά μοντέλα ζουν εβδομάδες ή μήνες. Αν το περιβάλλον του διαστήματος επιταχύνει τη γήρανση των κυττάρων, μπορεί να γίνει ένα εργαλείο που «συμπιέζει» τον χρόνο και αποκαλύπτει πώς ξεκινά η νόσος.

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Τι είναι η νόσος Αλτσχάιμερ;

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η συχνότερη αιτία άνοιας. Πρόκειται για μια προοδευτική νευροεκφυλιστική πάθηση, δηλαδή μια ασθένεια κατά την οποία οι νευρώνες του εγκεφάλου χάνουν σταδιακά τη λειτουργία τους και πεθαίνουν. Η μνήμη, ο προσανατολισμός και η κρίση επηρεάζονται όλο και περισσότερο με τα χρόνια.

Στον εγκέφαλο των ασθενών συσσωρεύονται δύο χαρακτηριστικές πρωτεΐνες. Το αμυλοειδές-βήτα σχηματίζει τις λεγόμενες «πλάκες» στον χώρο ανάμεσα στους νευρώνες. Η πρωτεΐνη tau, όταν φέρει υπερβολικό αριθμό φωσφορικών ομάδων (φωσφορυλίωση), σχηματίζει «νευροϊνιδιακά συμπλέγματα» στο εσωτερικό τους. Η παρουσία και των δύο θεωρείται βασικό γνώρισμα της νόσου.

Η μελέτη της νόσου στο εργαστήριο είναι δύσκολη. Οι νευρώνες του εγκεφάλου σπάνια αντικαθίστανται, έτσι οι βλάβες συσσωρεύονται σε όλη τη ζωή. Τα ζωικά μοντέλα συχνά δεν αναπαράγουν πιστά την ανθρώπινη νόσο, και τα οργανοειδή που καλλιεργούνται στη Γη ακολουθούν τον ίδιο αργό ρυθμό ανάπτυξης με τον εγκέφαλο.

Τι είναι τα εγκεφαλικά οργανοειδή;

Τα εγκεφαλικά οργανοειδή είναι τρισδιάστατες καλλιέργειες νευρικών κυττάρων που αναπτύσσονται από ανθρώπινα βλαστικά κύτταρα. Τα κύτταρα οργανώνονται μόνα τους σε μικρές σφαίρες που μιμούνται, σε πολύ απλή μορφή, στάδια της ανάπτυξης του εγκεφάλου. Ολόκληρη η καλλιέργεια μοιάζει με μερικά στίγματα, περίπου στο μέγεθος ενός μπιζελιού.

Τα οργανοειδή δεν έχουν αιμοφόρα αγγεία ούτε αισθητηριακά ερεθίσματα, και δεν έχουν συνείδηση. Μπορούν όμως να σχηματίσουν δίκτυα νευρώνων με αυθόρμητη ηλεκτρική δραστηριότητα. Επιπλέον, μπορούν να δημιουργηθούν από κύτταρα με συγκεκριμένες γενετικές αλλαγές, ώστε να μελετηθεί μια ασθένεια σε ανθρώπινο ιστό.

Γιατί οι επιστήμονες στέλνουν «εγκεφάλους» στο διάστημα;

Το εργαστήριο του Μουότρι στέλνει οργανοειδή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εδώ και χρόνια. Σε μια πτήση του 2019, τα οργανοειδή επέστρεψαν ύστερα από 30 ημέρες σε τροχιά με σημάδια γήρανσης. Σύμφωνα με το ISS National Laboratory, οι δείκτες βιολογικής ηλικίας των νευρώνων τους έδειχναν ότι είχαν «γεράσει» περίπου δέκα χρόνια. Ο Μουότρι περιέγραψε το φαινόμενο ως κυτταρική γήρανση σε «επιταχυμένο χρόνο».

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Ο ακριβής μηχανισμός δεν είναι γνωστός. Μια υπόθεση είναι ότι η μικροβαρύτητα εξαλείφει τη μεταφορά με ρεύματα (συναγωγή) μέσα στο υγρό της καλλιέργειας. Αυτό αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο διαχέονται τα σηματοδοτικά μόρια και τα αέρια ανάμεσα στα κύτταρα, και επηρεάζει την επικοινωνία των νευρώνων. Σε αυτή την παρατήρηση βασίστηκε η νέα μελέτη.

Πώς έγινε το πείραμα;

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δύο ομάδες οργανοειδών: μία με γενετικές αλλαγές που συνδέονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ και μία υγιή, για σύγκριση. Τα δείγματα σφραγίστηκαν σε ένα εργαστηριακό κουτί σε θερμοκρασία ανθρώπινου σώματος και έμειναν 40 ημέρες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Στη διάρκεια της πτήσης δεν έγινε καμία ειδική παρέμβαση σε αυτά.

Πανομοιότυπα οργανοειδή έμειναν στη Γη, στις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και περιέκτη. Έτσι, κάθε διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες μπορεί να αποδοθεί με μεγαλύτερη βεβαιότητα στις συνθήκες της πτήσης.

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Οι συγγραφείς αναφέρουν τέσσερις πηγές καταπόνησης στην τροχιά: τη μικροβαρύτητα, την κοσμική ακτινοβολία, τα μεταβαλλόμενα μαγνητικά πεδία και τη διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού, του εσωτερικού «βιολογικού ρολογιού». Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτοί οι παράγοντες μπορούν να αυξήσουν το οξειδωτικό στρες, να επηρεάσουν τα μιτοχόνδρια (τα οργανίδια που παράγουν την ενέργεια του κυττάρου) και να αλλάξουν τα συστήματα φλεγμονής.

Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες;

Τα οργανοειδή με το μοντέλο του Αλτσχάιμερ που πέταξαν στο διάστημα περιείχαν περισσότερο αμυλοειδές-βήτα και περισσότερη φωσφορυλιωμένη tau από τα αντίστοιχα της Γης. Είναι ακριβώς οι δύο πρωτεΐνες που χαρακτηρίζουν τη νόσο στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Οι ερευνητές κατέγραψαν επίσης μοριακή σηματοδότηση που συνδέεται με τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της νόσου. Τα κύτταρα φάνηκε να αντιδρούν στο στρες της τροχιάς ενισχύοντας εσωτερικές διεργασίες τους, όπως την παραγωγή ενέργειας. «Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η έκθεση στην πτήση στο διάστημα προκαλεί συντονισμένη νευρωνική και μοριακή αναδιαμόρφωση», γράφουν οι συγγραφείς.

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Ο Μουότρι και οι συνεργάτες του σημειώνουν ότι «η πτήση στο διάστημα προσφέρει ένα μοναδικό περιβάλλον για τη μελέτη νευρικών αντιδράσεων που σχετίζονται με τις νευροεκφυλιστικές νόσους». Σύμφωνα με το ScienceAlert, που παρουσίασε τη μελέτη, το άρθρο δεν περιλαμβάνει ακριβείς ποσοτικές μετρήσεις για το μέγεθος των διαφορών.

Σημαίνει αυτό ότι το διάστημα προκαλεί Αλτσχάιμερ;

Όχι. Οι ίδιοι οι συγγραφείς χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα «διερευνητικά» και επισημαίνουν σημαντικούς περιορισμούς. Τα οργανοειδή δεν είναι ακριβή αντίγραφα του ανθρώπινου εγκεφάλου: δεν έχουν αγγεία, ανοσοποιητικά κύτταρα ούτε την πολυπλοκότητα ενός ώριμου οργάνου.

Οι γενετικές αλλαγές που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν πολύ μικρό ποσοστό των περιπτώσεων Αλτσχάιμερ στους ανθρώπους. Τα ευρήματα, επομένως, δεν μπορούν να γενικευτούν αυτόματα στη συχνή μορφή της νόσου, που εμφανίζεται σε μεγαλύτερη ηλικία. Δεν αφορούν επίσης άμεσα τον κίνδυνο για τους αστροναύτες, αν και η κατανόηση των επιδράσεων του διαστήματος στον εγκέφαλο έχει σημασία για τις μακρές αποστολές.

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Η αξία του πειράματος είναι μεθοδολογική. Αν το διάστημα αποδειχθεί αξιόπιστος «επιταχυντής» της κυτταρικής γήρανσης, οι ερευνητές θα μπορούν να παρατηρούν σε εβδομάδες αλλαγές που στη Γη θα χρειάζονταν πολύ περισσότερο χρόνο, και να δοκιμάζουν πάνω τους πιθανές θεραπείες.

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Έχει δώσει ήδη αποτελέσματα αυτή η προσέγγιση;

Ναι, σε μια άλλη νόσο. Σε οργανοειδή από κύτταρα παιδιών με σύνδρομο Rett, μια σοβαρή νευρολογική διαταραχή της παιδικής ηλικίας, η ομάδα του Μουότρι παρατήρησε στο διάστημα ενεργοποίηση «κοιμώμενων» γενετικών στοιχείων και φλεγμονή στα υποστηρικτικά κύτταρα του εγκεφάλου. Στη συνέχεια δοκίμασε τη λαμιβουδίνη, ένα αντιρετροϊκό φάρμακο κατά του HIV, και σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη κλινική δοκιμή σε ασθενείς με Rett, σύμφωνα με το ISS National Laboratory. Αν η δοκιμή πετύχει, θα μπορούσε να είναι η πρώτη φαρμακευτική θεραπεία νευρολογικής πάθησης που προέκυψε από έρευνα στο διάστημα.

Παρόμοια προσέγγιση ακολουθούν και άλλες ομάδες. Ερευνητές του National Stem Cell Foundation έστειλαν σε έξι αποστολές νευρικά οργανοειδή από ανθρώπους με νόσο Πάρκινσον και πρωτοπαθή προϊούσα σκλήρυνση κατά πλάκας. Κατέγραψαν επανειλημμένα αλλαγές σε γονιδιακά δίκτυα που συνδέονται με τη νευροεκφύλιση.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Η ομάδα του Σαν Ντιέγκο σχεδιάζει να στείλει στον σταθμό πιο σύνθετα οργανοειδή, με σύστημα που ανανεώνει αυτόματα το θρεπτικό τους υλικό και τα κρατά ζωντανά περισσότερο. Θα προσθέσει μικρογλοία, τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος του εγκεφάλου, που παίζουν κεντρικό ρόλο στη φλεγμονή και στην εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ.

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Οι ερευνητές θα μελετήσουν επίσης πιο ώριμες «νευροανοσολογικές» καλλιέργειες, που συνδυάζουν διαφορετικούς τύπους κυττάρων, για να εξετάσουν την ωρίμανση, τη φλεγμονή και τη γήρανση σε συνθήκες πτήσης. Σύμφωνα με το ISS National Laboratory, οργανοειδή με μοντέλα Αλτσχάιμερ προγραμματίζονται για τις τρεις επόμενες πτήσεις που χρηματοδοτούν το Εθνικό Εργαστήριο του σταθμού και η NASA.

Πηγές: