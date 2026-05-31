Ένα απρόοπτο περιστατικό που προκάλεσε αμηχανία και έντονα σχόλια σημειώθηκε στη Χιλή κατά τη διάρκεια τελετής αποφοίτησης σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών του Πολεμικού Ναυτικού.

Πρωταγωνιστής ήταν ένας εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος, ο οποίος ξαφνικά όρμησε προς τον αντιναύαρχο Αρτούρο Όξλεϊ Λιζάνα και δάγκωσε το παντελόνι του, σκίζοντας μέρος του υφάσματος μπροστά στους παρευρισκόμενους.

🇨🇱 This drug-detecting dog refused to let go of the Chilean Navy Vice Admiral's pocket



The Navy said the dog was old and in a bad mood



Or maybe, just, maybe, the Vice Admiral's got something to hide 😂pic.twitter.com/F6pMwfpWOb — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 31, 2026

Το περιστατικό καταγράφηκε στις 7 Μαΐου, ενώ ο ανώτατος αξιωματικός συμμετείχε στην παρουσίαση εκστρατείας κατά των ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που σκύλος της μονάδας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αντιναύαρχο, καθώς λίγο νωρίτερα και δεύτερος σκύλος είχε επιχειρήσει να δαγκώσει το παντελόνι του.

Το Ναυτικό απέδωσε τη συμπεριφορά του ζώου στην ηλικία και την κακή του διάθεση, χωρίς να δοθεί περαιτέρω εξήγηση.