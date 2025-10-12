Μία κάπως άβολη στιγμή είχε ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, οι οποίοι βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο κατά την διάρκεια της τελετής στη Νέα Υόρκη που τους ανέδειξε σε «Ανθρωπιστές της Χρονιάς».

Κατά την άφιξή τους στο Spring Studios όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Project Healthy Minds, η Μέγκαν φάνηκε να νιώθει άβολα και απομάκρυνε το χέρι του συζύγου της κατά τη φωτογράφιση.

Η Μέγκαν κοίταξε τον Χάρι, ο οποίος χαμογέλασε νευρικά πριν αγκαλιάσουν ο ένας τη μέση του άλλου. Το περιστατικό είναι το πιο πρόσφατο μιας σειράς αμήχανων στιγμών για το ζευγάρι στην εντυπωσιακή τελετή.

Η κίνηση στη Νέα Υόρκη είχε ως αποτέλεσμα να φτάσουν αργοπορημένοι στο gala, με παρατηρητές να ισχυρίζονται ότι ο Χάρι φαινόταν βιαστικός, προσπαθώντας να επιταχύνει τη σύζυγό του.

Ο δούκας του Σάσεξ έπιασε το χέρι της Μέγκαν και άρχισε να απομακρύνεται μετά τις φωτογραφίες, αλλά η δούκισσα του Σάσεξ φάνηκε να καθυστερεί. Κάποιοι παρατηρητές ανέφεραν ότι ο Χάρι μπορεί να της ψιθύρισε απαλά «Έλα τώρα» ενώ εκείνη σταμάτησε.

Σε άλλο βίντεο που τραβήχτηκε στα παρασκήνια, ο Χάρι τραβήχτηκε από μέλος της ομάδας της εκδήλωσης, που του έκανε μια ερώτηση, αφήνοντας τη Μέγκαν να στέκεται μόνη και αμήχανη, με ορισμένους κριτικούς να αναφέρουν ότι φάνηκε να «μουτζώνει» για λίγο πριν χαμογελάσει.

Ένας άλλος σχολίασε: «Φαίνεται να προσπαθεί πραγματικά να δείχνει σεμνή, χωρίς να επισκιάζει τον Χάρι στο κόκκινο χαλί».

Η Μέγκαν φορούσε ένα κοστούμι Armani αξίας 6.000 λιρών και κοσμήματα άνω των 238.000 λιρών για την τελετή, ενώ ο Χάρι επέλεξε με ένα απλό μαύρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο και γραβάτα. Η Μέγκαν παρέλαβε το βραβείο και αναγνωρίστηκε ως «μητέρα, σύζυγος, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος». Οι δραστηριότητες του Χάρι στον τομέα της ψυχικής υγείας και το αμφιλεγόμενο βιβλίο του του 2021, «Spare», αναφέρθηκαν επίσης ανάμεσα στις επιτυχίες του.

Ο CEO και ιδρυτής του Project Healthy Minds, Φίλιπ Σέρμερ, ανέφερε στο κοινό ότι «η ηγεσία και η γενναιοδωρία τους έχουν κάνει βαθιά διαφορά στις ζωές πολλών ανθρώπων».