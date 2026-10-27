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Στις 27 Οκτωβρίου 1275 το όνομα του Άμστερνταμ εμφανίζεται για πρώτη φορά σε επίσημο έγγραφο. Δεν πρόκειται ακριβώς για την ημερομηνία ίδρυσής του: ο οικισμός υπήρχε ήδη. Ωστόσο, η ιστορική αυτή πράξη έγινε το συμβολικό πιστοποιητικό γέννησης μιας πόλης που έμελλε να επηρεάσει το παγκόσμιο εμπόριο, την τέχνη και την αστική ζωή.

Ποιοι το ίδρυσαν και γιατί ονομάστηκε Άμστερνταμ

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Δεν υπήρξε ένας μοναδικός ιδρυτής. Ψαράδες, τεχνίτες και έμποροι εγκαταστάθηκαν στις όχθες του ποταμού Άμστελ, σε μια περιοχή με βάλτους και συχνές πλημμύρες. Τον 13ο αιώνα κατασκεύασαν φράγμα, το dam, για να ελέγχουν το νερό. Από το Amstel και το dam προέκυψε το όνομα Amsterdam. Στις 27 Οκτωβρίου 1275 ο κόμης της Ολλανδίας Φλώρις Ε΄ απάλλαξε τους κατοίκους από διόδια για τη μεταφορά εμπορευμάτων στην επικράτειά του. Τότε ο οικισμός αριθμούσε περίπου χίλιους ανθρώπους. Τα δικαιώματα πόλης ήρθαν αργότερα, γύρω στο 1300–1301.

Από το ψαροχώρι στην παγκόσμια εμπορική δύναμη

Η πρόσβαση στη θάλασσα και οι εμπορικές διασυνδέσεις απογείωσαν την ανάπτυξη. Τον 17ο αιώνα, τη λεγόμενη ολλανδική Χρυσή Εποχή, το Άμστερνταμ υπήρξε μεγάλο χρηματοοικονομικό και ναυτιλιακό κέντρο. Συνδέθηκε με την Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, το χρηματιστήριο και τη ζωγραφική του Ρέμπραντ. Η ευημερία εκείνης της εποχής συνδέθηκε επίσης με αποικιοκρατία και δουλεμπόριο, πλευρές της ιστορίας που σήμερα εξετάζονται κριτικά.

Μια πρωτεύουσα που δεν στεγάζει την κυβέρνηση

Το Άμστερνταμ είναι η συνταγματική πρωτεύουσα της Ολλανδίας, όμως η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο και οι περισσότερες πρεσβείες βρίσκονται στη Χάγη. Η πόλη είναι πρωτεύουσα και μεγαλύτερος δήμος της επαρχίας Βόρειας Ολλανδίας, όχι όμως η έδρα της επαρχιακής διοίκησης, που βρίσκεται στο Χάαρλεμ. Σύμφωνα με επίσημη ολλανδική κυβερνητική καταχώριση του 2026, ο δήμος έχει περίπου 942.000 κατοίκους. Η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια.

Τα κανάλια, τα ποδήλατα και τα σπίτια που γέρνουν

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Το χαρακτηριστικότερο τοπίο είναι οι ομόκεντροι δακτύλιοι καναλιών του 17ου αιώνα, αναγνωρισμένοι από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Στενά σπίτια με ψηλές προσόψεις, γέφυρες, πλωτές κατοικίες και εκατοντάδες χιλιάδες ποδήλατα συγκροτούν μια ξεχωριστή αστική εικόνα. Πολλά παλιά κτίρια στηρίζονται σε πασσάλους μέσα στο υγρό έδαφος. Η διαχείριση του νερού παραμένει κρίσιμη για τη ζωή και το μέλλον της πόλης.

Τουλίπες, κήποι και το περίφημο Κέκενχοφ

Η τουλίπα αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο της Ολλανδίας, παρότι η καλλιέργειά της εξαπλώθηκε στην Ευρώπη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τον 17ο αιώνα η κερδοσκοπία με βολβούς προκάλεσε την περίφημη «τουλιπομανία». Το διάσημο πάρκο Κέκενχοφ, με τις εντυπωσιακές ανοιξιάτικες ανθοφορίες, δεν βρίσκεται μέσα στο Άμστερνταμ αλλά στο Λίσε, σε απόσταση εκδρομής από την πόλη. Μέσα στην πρωτεύουσα, οι επισκέπτες απολαμβάνουν τον ιστορικό ανθόκηπο της αγοράς Bloemenmarkt και το καταπράσινο Vondelpark.

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Coffeeshops: Τι επιτρέπεται και τι όχι

Από τη δεκαετία του 1970 η Ολλανδία υιοθέτησε πολιτική ανοχής για τη λιανική πώληση μικρών ποσοτήτων κάνναβης σε αδειοδοτημένα coffeeshops, υπό αυστηρούς όρους. Δεν πρόκειται για γενική νομιμοποίηση των ναρκωτικών: η κάνναβη παραμένει τυπικά παράνομη, αλλά συγκεκριμένες πράξεις δεν διώκονται όταν τηρούνται οι κανόνες. Η πώληση LSD, κοκαΐνης και άλλων «σκληρών» ναρκωτικών δεν επιτρέπεται στα coffeeshops. Η πολιτική ανοχής δεν σημαίνει ότι η χρήση είναι ακίνδυνη: η κάνναβη μπορεί να επηρεάσει την κρίση, τη μνήμη και την ψυχική υγεία, ενώ η οδήγηση υπό την επήρειά της είναι επικίνδυνη.

Μουσεία, Άννα Φρανκ και μια δύσκολη μνήμη

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Το Rijksmuseum φιλοξενεί κορυφαία έργα της ολλανδικής ζωγραφικής, το Μουσείο Βαν Γκογκ αφηγείται τη ζωή και το έργο του καλλιτέχνη, ενώ το σπίτι της Άννας Φρανκ υπενθυμίζει τον ναζιστικό διωγμό των Εβραίων. Η πόλη υπέστη βαριές απώλειες στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Σήμερα η πολιτιστική της ταυτότητα συνδυάζει ιστορική μνήμη, σύγχρονη αρχιτεκτονική, μουσική και πολυπολιτισμικότητα.

Μια πόλη με προκλήσεις πίσω από τη γοητεία

Το Άμστερνταμ αντιμετωπίζει πιέσεις από τον υπερτουρισμό, την ακριβή στέγη, την κυκλοφορία και την κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, επιχειρεί να διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική δραστηριότητα, τα δικαιώματα των κατοίκων και την προστασία της ιστορικής φυσιογνωμίας του. Ίσως αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του: μια πόλη που γεννήθηκε από τη συλλογική προσπάθεια να συγκρατηθεί το νερό και εξακολουθεί να επανεφευρίσκει τον τρόπο ζωής της.

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Πηγές: Δημοτικά Αρχεία Άμστερνταμ (Stadsarchief Amsterdam), Δήμος Άμστερνταμ, ολλανδική κυβερνητική πύλη Overheid.nl, I amsterdam Facts & Figures 2025.

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