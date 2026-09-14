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Για δεκαετίες ήταν ένα από τα αγαπημένα σενάρια της επιστημονικής φαντασίας: ένα μήνυμα από τα βάθη του Διαστήματος φτάνει στη Γη και αποδεικνύει ότι δεν είμαστε μόνοι στο Σύμπαν.

Μόνο που σήμερα η επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει το ερώτημα πολύ πιο σοβαρά. Και η απάντηση ορισμένων κορυφαίων επιστημόνων είναι μάλλον ανησυχητική:

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Αν συμβεί, δεν είμαστε πραγματικά έτοιμοι.

Το BBC Science Focus έθεσε το ερώτημα σε επιστήμονες που ασχολούνται με την αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων ο καθηγητής του Harvard Avi Loeb, ο επικεφαλής του SETI Institute Bill Diamond και ο καθηγητής Michael Garrett του Πανεπιστημίου του Manchester.

Και το ενδιαφέρον είναι ότι το θέμα δεν περιορίζεται πλέον στη θεωρία. Τον Ιούνιο του 2026 αναθεωρήθηκαν επισήμως τα διεθνή πρωτόκολλα για το τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση εντοπισμού αξιόπιστων ενδείξεων εξωγήινης νοημοσύνης.

Το πρώτο μήνυμα πιθανότατα δεν θα μοιάζει με ταινία

Οι επιστήμονες θεωρούν πολύ πιθανότερο η πρώτη «επαφή» να μην είναι ένα διαστημόπλοιο που προσγειώνεται στη Γη.

Μπορεί να είναι απλώς μια παράξενη γραμμή μέσα σε τεράστιο όγκο δεδομένων: ένα ραδιοσήμα, ένας παλμός λέιζερ ή κάποια άλλη τεχνοϋπογραφή που δεν μπορεί εύκολα να εξηγηθεί από φυσικό φαινόμενο.

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Κάτι ανάλογο συνέβη το 1977 με το περίφημο «Wow! signal», ένα εξαιρετικά ισχυρό ραδιοσήμα διάρκειας 72 δευτερολέπτων. Δεν επαναλήφθηκε ποτέ και μέχρι σήμερα δεν έχει αποδειχθεί ότι είχε εξωγήινη προέλευση.

Αν όμως αύριο εμφανιζόταν ένα σήμα που επαναλαμβανόταν και περιείχε σαφώς τεχνητή πληροφορία, θα άρχιζε ίσως η σημαντικότερη διαδικασία επαλήθευσης στην ανθρώπινη ιστορία.

Κανείς δεν πρέπει να φωνάξει αμέσως «βρήκαμε εξωγήινους»

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Τα αναθεωρημένα πρωτόκολλα του SETI είναι σαφή.

Μια πιθανή ανίχνευση πρέπει πρώτα να εξεταστεί εξονυχιστικά. Άλλα παρατηρητήρια και ανεξάρτητες επιστημονικές ομάδες, χρησιμοποιώντας διαφορετικό εξοπλισμό και μεθόδους, πρέπει να προσπαθήσουν να επιβεβαιώσουν το εύρημα.

Και αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία σήμερα.

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Το 1989, όταν διαμορφώθηκαν τα πρώτα σχετικά πρωτόκολλα, δεν υπήρχαν social media όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, ούτε deepfakes και γενετική τεχνητή νοημοσύνη ικανή να δημιουργήσει μέσα σε λίγα λεπτά πειστικές ψεύτικες εικόνες, βίντεο και «επιστημονικές αποδείξεις».

Ένα ψευδές μήνυμα περί εξωγήινων θα μπορούσε πλέον να κάνει τον γύρο του πλανήτη προτού οι επιστήμονες προλάβουν καν να ελέγξουν τα δεδομένα.

Αν επιβεβαιωθεί, ενημερώνονται και τα Ηνωμένα Έθνη

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Εάν όμως ανεξάρτητες ομάδες καταλήξουν ότι πρόκειται πράγματι για τεχνοϋπογραφή εξωγήινης νοημοσύνης, τότε τα ισχύοντα πρωτόκολλα προβλέπουν δημόσια και ανοικτή ανακοίνωση της ανακάλυψης.

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Προβλέπουν επίσης ενημέρωση της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Τα δεδομένα πρέπει να διαφυλαχθούν και να αρχειοθετηθούν, κατά προτίμηση σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες, ώστε να μπορούν να εξεταστούν ανεξάρτητα.

Υπάρχει όμως και ένας ακόμη εξαιρετικά σημαντικός κανόνας:

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Κανείς δεν πρέπει να απαντήσει μόνος του.

Δεν θα μπορούσε δηλαδή ένα κράτος, ένα πανεπιστήμιο ή ένας δισεκατομμυριούχος να αποφασίσει απλώς «τους απαντάμε».

Η αποστολή απάντησης θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ευρείας διεθνούς διαβούλευσης, μεταξύ άλλων μέσω του ΟΗΕ.

Και τι θα τους λέγαμε;

Εδώ αρχίζουν τα πραγματικά δύσκολα.

Ποιος εκπροσωπεί τη Γη;

Ποια γλώσσα χρησιμοποιεί;

Πώς εξηγείς σε έναν πολιτισμό που εξελίχθηκε ανεξάρτητα από εμάς τι είναι άνθρωπος, ζωή, αγάπη, πόλεμος, θρησκεία ή μουσική;

Η ανθρωπότητα έχει ήδη επιχειρήσει κάτι παρόμοιο. Στους χρυσούς δίσκους των Voyager το 1977 στείλαμε ήχους της Γης, μουσική, εικόνες και χαιρετισμούς σε 55 γλώσσες.

Όμως ακόμη και αυτό δημιούργησε ένα φιλοσοφικό ερώτημα: παρουσιάσαμε την πραγματική ανθρωπότητα ή μόνο την ωραία πλευρά της;

Το πρόβλημα των αποστάσεων

Ακόμη κι αν λάβουμε μήνυμα, δεν σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να συνομιλούμε όπως σε μια τηλεφωνική κλήση.

Αν το σήμα προέρχεται από έναν πλανήτη 10.000 έτη φωτός μακριά, τότε ξεκίνησε το ταξίδι του πριν από 10.000 χρόνια. Ο πολιτισμός που το έστειλε μπορεί σήμερα να έχει αλλάξει δραματικά ή ακόμη και να μην υπάρχει.

Ακόμη και σε πολύ μικρότερες κοσμικές αποστάσεις, μια συνομιλία θα απαιτούσε δεκαετίες.

Η ταχύτητα του φωτός είναι αμείλικτη.

Το 3I/ATLAS ξανάνοιξε τη συζήτηση

Η συζήτηση απέκτησε νέα ένταση μετά την εμφάνιση του διαστρικού αντικειμένου 3I/ATLAS, του τρίτου γνωστού αντικειμένου που πέρασε από το Ηλιακό μας Σύστημα προερχόμενο από τον διαστρικό χώρο.

Ο Avi Loeb είχε εξετάσει ακόμη και το υποθετικό ενδεχόμενο να πρόκειται για τεχνολογικό αντικείμενο. Η θέση του προκάλεσε έντονη κριτική από άλλους επιστήμονες και το 3I/ATLAS επιβεβαιώθηκε ως διαστρικός κομήτης.

Όμως ο Loeb έθεσε ένα άλλο ερώτημα που παραμένει:

Τι θα κάναμε εάν το επόμενο αντικείμενο δεν ήταν φυσικό;

Ο ίδιος αναφέρει ότι προσπάθησε να κινητοποιήσει διεθνείς οργανισμούς για τη δημιουργία πρωτοκόλλου αντιμετώπισης ενός τέτοιου ενδεχομένου.

Για μήνυμα έχουμε πρωτόκολλο – για «επισκέπτες» όχι

Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο εντυπωσιακό σημείο.

Η ανθρωπότητα έχει πλέον συγκεκριμένες επιστημονικές κατευθυντήριες γραμμές για την περίπτωση που εντοπίσουμε ένα εξωγήινο σήμα.

Δεν διαθέτει όμως αντίστοιχο ολοκληρωμένο διεθνές σχέδιο για την ακραία περίπτωση κατά την οποία ένα τεχνολογικό αντικείμενο εξωγήινης προέλευσης φτάσει πραγματικά κοντά στη Γη.

Κι όμως, τα κράτη καταρτίζουν σχέδια για πυρηνικό πόλεμο, πανδημίες, τρομοκρατικές επιθέσεις, ηλιακές καταιγίδες και πρόσκρουση αστεροειδών.

Ο ερευνητής επικοινωνίας κρίσεων Andreas Schwarz υποστηρίζει ότι θα ήταν λογικό να υπάρχουν σενάρια και γι’ αυτή την εξαιρετικά απίθανη αλλά τεράστιων συνεπειών περίπτωση.

Και αν τελικά έρθουν;

Ο Loeb θεωρεί πιθανότερο ένας προηγμένος πολιτισμός να μη στείλει βιολογικά όντα σε ένα ταξίδι χιλιάδων ετών φωτός.

Θα ήταν λογικότερο, υποστηρίζει, να στείλει αυτόνομα τεχνολογικά συστήματα – ουσιαστικά μηχανές με προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη.

Και τότε προκύπτει το ερώτημα που η ανθρωπότητα δεν έχει ακόμη απαντήσει:

Θα τα αντιμετωπίζαμε ως επισκέπτες, ως επιστημονικό θαύμα ή ως απειλή;

Ο Bill Diamond επισημαίνει μια ψυχρή πραγματικότητα. Ένας πολιτισμός ικανός να διασχίσει διαστρικές αποστάσεις θα διέθετε τεχνολογία τόσο ανώτερη από τη δική μας, ώστε η ιδέα μιας στρατιωτικής αντιπαράθεσης θα ήταν πιθανότατα χωρίς νόημα.

Το μεγαλύτερο σοκ ίσως δεν θα ερχόταν από τους εξωγήινους

Θα ερχόταν από εμάς.

Πώς θα αντιδρούσαν οκτώ δισεκατομμύρια άνθρωποι όταν θα μάθαιναν με βεβαιότητα ότι υπάρχει και άλλη νοήμων ζωή;

Τι θα συνέβαινε στις θρησκείες, στις αγορές, στην πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις;

Θα ένωνε η ανακάλυψη την ανθρωπότητα απέναντι σε μια νέα κοσμική πραγματικότητα ή τα κράτη θα ανταγωνίζονταν για το ποιος θα αποκτήσει πρώτος πρόσβαση στις γνώσεις ενός πολύ πιο προηγμένου πολιτισμού;

Κανείς δεν γνωρίζει.

Ξέρουμε όμως κάτι που πριν από μερικές δεκαετίες θα ακουγόταν σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας: κορυφαίοι επιστήμονες και διεθνείς οργανισμοί έχουν ήδη καθίσει στο τραπέζι και έχουν γράψει οδηγίες για την ημέρα που μπορεί να χρειαστεί να ανακοινώσουμε στην ανθρωπότητα:

«Δεν είμαστε μόνοι».

Πηγές: BBC Science Focus Magazine – SETI Institute – International Academy of Astronautics (IAA), αναθεωρημένα Post-Detection Protocols, Ιούνιος 2026.