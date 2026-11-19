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Η σχεδιάστρια κοστουμιών Μόλι Ρότζερς επιβεβαίωσε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τη γέννηση της κόρης της ηθοποιού.

Το μωρό αποτελεί το τρίτο παιδί της Αν Χάθαγουεϊ και του συζύγου της, Άνταμ Σούλμαν, οι οποίοι έχουν ήδη δύο γιους.

Η ηθοποιός απαθανατίστηκε με άνετο ντύσιμο ενώ το βρέφος ήταν προστατευμένο από τον κρύο καιρό με ζεστά ρούχα.

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Η Αν Χάθαγουεϊ φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά από τότε που κυκλοφόρησε η είδηση ότι καλωσόρισε το τρίτο της παιδί – ενώ φίλοι της αποκάλυψαν περισσότερες λεπτομέρειες για το νεογέννητο.

Η ηθοποιός του The Devil Wears Prada απαθανατίστηκε στη Νέα Υόρκη με μια φίλη της στις 17 Νοεμβρίου 2026, και ως περήφανη χαζομαμά κρατούσε το μωράκι της σε μάρσιπο Artipoppe’s Zeitgeist Java από οργανικό βελούδο.

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👶✨ ¡Anne Hathaway ya tiene a su tercer bebé! La actriz fue captada en Nueva York paseando con el recién nacido en un portabebés; las primeras imágenes fueron difundidas por @TMZ 💕📸 #AnneHathaway #Hollywood #Famosos #Entretenimiento https://t.co/0TKwB3C8TL — SDP Noticias (@sdpnoticias) November 18, 2026

Μόλις κυκλοφόρησε η είδηση, η φίλη της Μόλι Ρότζερς – και σχεδιάστρια κοστουμιών για το The Devil Wears Prada – πήγε στα social media για να συγχαρεί την Άννα για τη «νέα προσθήκη στην οικογένεια… ένα κοριτσάκι!»

Συνοδεύοντας μια φωτογραφία μ’ ένα αρκουδάκι, ντυμένο μ’ ένα από τα σύνολα της Αν από το σίκουελ του The Devil Wears Prada του 2026, η Μόλι έγραψε: «Τα συγχαρητήρια αξίζουν στη περήφανη μαμά @annehathaway & τη νέα προσθήκη στην οικογένεια … ένα κοριτσάκι!»

#Show | Anne Hathaway se convierte en mamá por tercera vez https://t.co/m7Qupe5hCd https://t.co/dpT9SHShYR — Periodico Quequi (@PeriodicoQuequi) November 19, 2026

Στις φωτογραφίες με την Αν να κρατάει την κόρη της, η μπέμπα ήταν ζεστά ντυμένη για να προστατευτεί από τον δροσερό καιρό του Νοεμβρίου, και φορούσε μοβ σκούφο και ροζ pompom.

Η Αν Χάθαγουεϊ είχε μεν άνετο ντύσιμό για τη βόλτα, αλλά ταιριαστό δε με το νεογέννητό της, φορώντας ένα πλεκτό πουλόβερ σε λιλά χρώμα με κρεμ, φαρδιά παντελόνια, ένα ταμπά παλτό και καφέ καπέλο μπέιζμπολ και γυαλιά ηλίου.

Η Αν καλωσόρισε το τρίτο μωρό της με τον σύζυγό της εδώ και 14 χρόνια, Άνταμ Σούλμαν μετά τα αγόρια του ζευγαριού, τον Τζόναθαν, 10 ετών, και τον Τζακ, που γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2019.