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Η είδηση της γέννησης επιβεβαιώθηκε από το περιοδικό People, αφού η ηθοποιός εντοπίστηκε να κρατά το μωρό της σε μάρσιπο.

Το ζευγάρι, που είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη τον περασμένο Ιούνιο, δεν έχει αποκαλύψει ακόμα το όνομα ή το φύλο του νεογέννητου.

Το νέο μέλος της οικογένειας προστίθεται στους δύο μεγαλύτερους γιους του ζευγαριού, τον δέκα ετών Τζόναθαν και τον έξι ετών Τζακ.

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Μητέρα για τρίτη φορά έγινε η Αν Χάθαγουεϊ, καθώς καλωσόρισε το νέο μέλος της οικογένειάς της με τον σύζυγό της, Άνταμ Σούλμαν.

Η 43χρονη ηθοποιός, η οποία ανακοίνωσε την τρίτη εγκυμοσύνη της τον περασμένο Ιούνιο, εντοπίστηκε στη Νέα Υόρκη να κάνει βόλτα κρατώντας το νεογέννητο σε μάρσιπο. Οι φωτογραφίες της ηθοποιού δημοσιεύθηκαν αρχικά από το TMZ, ενώ το περιοδικό People επιβεβαίωσε την είδηση της γέννησης.

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Μέχρι στιγμής, η ίδια και ο σύζυγός της δεν έχουν αποκαλύψει το όνομα ή το φύλο του μωρού, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή ούτε η ακριβής ημερομηνία γέννησής του.

Το νέο μέλος της οικογένειας έρχεται να προστεθεί στους δύο γιους του ζευγαριού, τον 10χρονο Τζόναθαν και τον 6χρονο Τζακ.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης με ένα βίντεο στο Instagram

Η Αν Χάθαγουεϊ είχε μοιραστεί τα ευχάριστα νέα της τρίτης εγκυμοσύνης της τον Ιούνιο, μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram.

Στο βίντεο, η ηθοποιός εμφανιζόταν φορώντας ένα λευκό σύνολο και αρχικά έκρυβε την κοιλιά της με τα χέρια της. Στη συνέχεια τα απομάκρυνε, αποκαλύπτοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της, ενώ χαμογελούσε στην κάμερα.

«Baby, I’m yours», είχε γράψει στη λεζάντα, χρησιμοποιώντας τον τίτλο του τραγουδιού της Barbara Lewis που ακουγόταν στο βίντεο.

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Η ανακοίνωση ήρθε σε μια ιδιαίτερα γεμάτη επαγγελματικά περίοδο για την ηθοποιό, η οποία είχε μόλις ξεκινήσει έναν κύκλο κινηματογραφικών εμφανίσεων και προωθητικών εκδηλώσεων για τις νέες της ταινίες.

«Ήμασταν τόσο έκπληκτοι που συνέβη»

Τον Ιούλιο, η ηθοποιός μίλησε για την εγκυμοσύνη της στην εκπομπή «Late Night with Seth Meyers», αποκαλύπτοντας ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της ήταν ενθουσιασμένοι, αλλά και έκπληκτοι από την εξέλιξη.

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«Είναι υπέροχα. Ξέραμε τι κάναμε, αλλά ήμασταν τόσο έκπληκτοι που πέτυχε», είπε με χιούμορ, εξηγώντας ότι αποκαλούσαν το τρίτο μωρό τους «buzzer-beater», έναν όρο που χρησιμοποιείται στον αθλητισμό για μια επιτυχημένη προσπάθεια την τελευταία στιγμή.

Η Χάθαγουεϊ είχε επίσης αναφερθεί στη σημασία της μετάβασης από μια τετραμελή οικογένεια σε μια πενταμελή, επισημαίνοντας ότι η αλλαγή θα επηρέαζε ιδιαίτερα τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι, είμαστε πανευτυχείς, αλλά αυτό στο οποίο εστιάζουμε πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι να απολαύσουμε το γεγονός ότι είμαστε ακόμη μια τετραμελής οικογένεια», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο CBS Mornings τον Οκτώβριο.

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Ο γάμος με τον Άνταμ Σούλμαν και η οικογενειακή ζωή

Η Αν Χάθαγουεϊ και ο Άνταμ Σούλμαν παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2012 στην Καλιφόρνια. Το πρώτο τους παιδί, ο Τζόναθαν, γεννήθηκε το 2016, ενώ ο δεύτερος γιος τους, Τζακ, ήρθε στον κόσμο το 2019.

Το ζευγάρι κρατά την οικογενειακή του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με την ηθοποιό να έχει μιλήσει κατά καιρούς για την προσπάθειά της να προστατεύσει την ιδιωτικότητα των παιδιών της.

Σε συνέντευξή της στο Vanity Fair το 2024, η Χάθαγουεϊ είχε αναφερθεί και στη δυσκολία που αντιμετώπισε στον δρόμο προς τη μητρότητα, αποκαλύπτοντας ότι είχε βιώσει αποβολή πριν αποκτήσει το πρώτο της παιδί.

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Η άφιξη του τρίτου παιδιού σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την οικογένεια, με την ηθοποιό και τον σύζυγό της να υποδέχονται ένα ακόμη μέλος στο σπίτι τους.

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