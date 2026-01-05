Η σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες στερεί από τον Βλαντίμιρ Πούτιν έναν σημαντικό σύμμαχο και ενδέχεται να ενισχύσει την «πετρελαϊκή επιρροή» της Ουάσιγκτον, ενώ η Μόσχα παρακολουθεί προσεκτικά τις πιθανές ευκαιρίες που προκύπτουν από τη στρατηγική του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για διαίρεση του κόσμου σε σφαίρες επιρροής.

Οι Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο μόλις οκτώ μήνες αφότου ο Ρώσος πρόεδρος είχε συμφωνήσει σε στρατηγική συνεργασία με τον «αγαπητό του φίλο», ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν προσωρινά τον έλεγχο της Βενεζουέλας, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Ορισμένοι Ρώσοι εθνικιστές έχουν ασκήσει κριτική για την απώλεια του συμμάχου και έχουν συγκρίνει την ταχεία αμερικανική επιχείρηση με την αδυναμία της Ρωσίας να ελέγξει την Ουκρανία σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου. Ωστόσο, η Ρωσία χαρακτηρίζει ως «πειρατεία» και «αλλαγή καθεστώτος» στην «πλάτη» των ΗΠΑ είναι πιο ανεκτό για τη Μόσχα, ειδικά αν η Ουάσιγκτον εγκλωβιστεί στη Βενεζουέλα.

«Η Ρωσία έχασε έναν σύμμαχο στη Λατινική Αμερική», δήλωσε ανώτερος Ρώσος αξιωματούχος στο Reuters, ζητώντας να διατηρηθεί η ανωνυμία του λόγω της ευαισθησίας της κατάστασης.

Ένας δεύτερος Ρώσος αξιωματούχος τόνισε ότι η Μόσχα θεωρεί την επιχείρηση των ΗΠΑ ως σαφή προσπάθεια ελέγχου του πετρελαϊκού πλούτου της Βενεζουέλας και παρατήρησε ότι οι περισσότερες δυτικές δυνάμεις δεν έχουν ασκήσει ανοικτή κριτική.

Οι κίνδυνοι της «άγριας Δύσης» του Τραμπ

Ο Πούτιν προσπαθεί να εδραιώσει ρωσική σφαίρα επιρροής σε πρώην σοβιετικές δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας, του Καυκάσου και της Ουκρανίας, σε μια προσπάθεια που αντιτίθεται η Ουάσιγκτον από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει σχολιάσει δημοσίως την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, αν και το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ζητήσει από τον Τραμπ να απελευθερώσει τον Μαδούρο και έχει καλέσει σε διάλογο, χαρακτηρίζοντας προηγουμένως τις ενέργειες των ΗΠΑ ως σύγχρονη πειρατεία στην Καραϊβική.

Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης περιέγραψαν την επιχείρηση ως «απαγωγή», ανέφεραν δηλώσεις του Τραμπ για «άρρωστους» γείτονες και παρέθεσαν ως σύγκριση την επιχείρηση σύλληψης του στρατιωτικού ηγέτη Μανουέλ Νοριέγκα στον Παναμά, στις 3 Ιανουαρίου 1990.

«Το ότι ο Τραμπ απλώς ‘έκλεψε’ τον πρόεδρο μιας άλλης χώρας δείχνει ότι στην ουσία δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο – υπάρχει μόνο το δίκαιο της ισχύος – αλλά η Ρωσία το γνωρίζει αυτό εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Σέργκει Μαρκόφ, πρώην σύμβουλος του Κρεμλίνου στο Reuters.

Ο Αλεξέι Πούσκωφ, πρόεδρος της Επιτροπής για την Πληροφορική Πολιτική στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, περιέγραψε την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα ως άμεση εφαρμογή της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι στοχεύει στην αναβίωση της αμερικανικής υπεροχής και στην απόκτηση ελέγχου πάνω σε περισσότερα πετρελαϊκά αποθέματα. «Αλλά υπάρχει ο κίνδυνος επιστροφής στον “άγριο ιμπεριαλισμό του 19ου αιώνα” και στην ουσία της “Άγριας Δύσης”, με την έννοια ότι οι ΗΠΑ έχουν ξανακερδίσει το δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν στη Δυτική Ημισφαίριο», τόνισε. «Θα μετατραπεί η νίκη σε καταστροφή;» αναρωτήθηκε.

Ρώσοι εθνικιστές συγκρίνουν Βενεζουέλα και Ουκρανία

Για τον Πούτιν και τον Πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, η εστίαση ενός Αμερικανού προέδρου στη Δυτική Ημισφαίριο και πιθανώς ο εγκλωβισμός του εκεί είναι περισσότερο από αποδεκτή, δεδομένης της ρωσικής προσοχής στην Ουκρανία και της κινεζικής στην Ταϊβάν.

Ορισμένοι Ρώσοι εθνικιστές επέκριναν όμως την απώλεια ενός συμμάχου τόσο σύντομα μετά την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία και συνέκριναν την ταχύτητα της αμερικανικής επιχείρησης με την αργή πρόοδο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η μεγαλύτερη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία, Rosneft, σταμάτησε τις δραστηριότητες της στη Βενεζουέλα το 2020 και πούλησε τα περιουσιακά της στοιχεία σε εταιρεία που ανήκει στην ρωσική κυβέρνηση.

Ο φυλακισμένος Ρώσος εθνικιστής Ίγκορ Γκίρκιν τόνισε ότι οι ΗΠΑ έδειξαν στη Βενεζουέλα πώς πρέπει να ενεργεί μια μεγάλη δύναμη απέναντι σε πιθανή απειλή και χαρακτήρισε την αμερικανική επιχείρηση ως μέρος προσπάθειας μείωσης των ροών πετρελαίου προς την Κίνα. «Έχουμε δεχθεί άλλο ένα πλήγμα στην εικόνα μας, μια ακόμη χώρα που υπολόγιζε στη βοήθεια της Ρωσίας δεν την έλαβε», δήλωσε ο Γκίρκιν. «Εγκλωβισμένοι μέχρι το λαιμό στον αιματοβαμμένο βάλτο της Ουκρανίας, είμαστε πρακτικά ανίκανοι για οτιδήποτε άλλο, ειδικά καθώς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τη Βενεζουέλα σε άλλη ήπειρο, που βρίσκεται δίπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες».

