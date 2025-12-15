Ένας άνδρας έπιασε φωτιά στο διεθνές αεροδρόμιο της Μελβούρνης όταν ένα power bank που βρισκόταν στην τσέπη του πήρε φωτιά, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκαύματα στο πόδι και τα δάχτυλά του.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, βρισκόταν στο lounge της Qantas το πρωί της Πέμπτης (6/11), όταν το power bank υπερθερμάνθηκε και τυλίχτηκε στις φλόγες, γεμίζοντας τον χώρο με καπνό και αναγκάζοντας περίπου 150 άτομα να τον εκκενώσουν, σύμφωνα με το BBC.

Το προσωπικό βοήθησε γρήγορα τον άνδρα να κάνει ντους πριν φτάσουν οι διασώστες για να αντιμετωπίσουν τα τραύματά του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση και αργότερα πήρε εξιτήριο.

An exploding power bank has left a man with burns to his fingers and legs and forced the evacuation of a Qantas business lounge at Melbourne Airport. #melbourneairport #airport #evacuation #powerbank #qantaslounge pic.twitter.com/h0hyOi5QGu November 6, 2025

Αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι είδε «οξύ μπαταρίας να πετάγεται παντού», σύμφωνα με την εφημερίδα Age. Ένας εκπρόσωπος της Qantas δήλωσε ότι το lounge καθαρίστηκε και άνοιξε ξανά δύο ώρες αργότερα.

Η Αυστραλή παραγωγός ταινιών Leanne Tonkes βρισκόταν στο σημείο όταν άκουσε την αναταραχή. Δημοσίευσε μια φωτογραφία του καμένου power bank λίγο μετά την έκρηξή του.

«Ελπίζω ο άντρας που έπιασε φωτιά να είναι καλά», έγραψε στο Instagram.

«Γρήγορη σκέψη από τον άνθρωπο που έσπευσε να βοηθήσει και από το προσωπικό που τον έβαλε στο ντους».

Η Qantas επανεξετάζει επί του παρόντος την πολιτική της σχετικά με τους επιβάτες που μεταφέρουν οποιοδήποτε είδος μπαταριών λιθίου, συμπεριλαμβανομένων των φορητών power banks, και αναμένεται να παράσχει σύντομα update.

Πολλές αεροπορικές εταιρείες συμβουλεύουν πλέον τους επιβάτες που ταξιδεύουν με power bank να τα έχουν σε κοντινή απόσταση και όχι στο χώρο αποσκευών πάνω από τα καθίσματα.

Τον Ιούλιο, ξέσπασε πυρκαγιά σε πτήση της Virgin Australia από το Σίδνεϊ στο Χόμπαρτ, εξαιτίας ενός power bank σε ντουλάπι πάνω από τα καθίσματα.

This is why you don’t put power banks in your carry-on bags. pic.twitter.com/9v8am2mLP0 — MrBanks💰 (@Mrbankstips) October 19, 2025

Ένα φορητό power bank ήταν επίσης πιθανότατα η αιτία της πυρκαγιάς που κατέστρεψε ένα επιβατικό αεροπλάνο στη Νότια Κορέα τον Ιανουάριο.

Αρκετές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες όπως οι Emirates, Cathay Pacific, China Airlines, Korean Air και Singapore Airlines έχουν απαγορεύσει τη χρήση power banks και τη φόρτισή τους κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Υπάρχουν επίσης όρια στον αριθμό των επαναφορτιζόμενων μπαταριών που μπορούν να μεταφέρουν οι επιβάτες, ανάλογα με τη χωρητικότητά τους. Για παράδειγμα, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν μόνο δύο power bank με χωρητικότητα μεταξύ 100Wh και 160Wh.

Πηγή: BBC

