Ένας 67χρονος άνδρας στην Κίνα άρχισε να αισθάνεται φούσκωμα και πόνο στην κοιλιά του, θεωρώντας ότι πρόκειται για γαστρεντερίτιδα, ωστόσο όπως αποδείχθηκε ήταν ο αναπτήρας που είχε καταπιεί πριν από 30 χρόνια για ένα challenge.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρωταγωνιστής της περίεργης αυτής ιστορίας, αποφάσισε να πάει στο νοσοκομείο, καθώς η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σημαντικά και όπως περιγράφει, δεν μπορούσε ούτε να ξαπλώσει από τον πόνο.

Εκεί, οι γιατροί αφού πραγματοποίησαν επείγουσα γαστροσκόπηση, παρατήρησαν ένα παράξενο κυβοειδές μικρό αντικείμενο, το οποίο είχε διαβρωθεί από το οξύ του στομαχιού του άνδρα. Οι πρώτες προσπάθειες αφαίρεσης αποδείχθηκαν άκαρπες εξαιτίας του ολισθηρού εξωτερικού του.

Όταν οι γιατροί του νοσοκομείου τον ρώτησαν εάν είχε κάποια ιδέα σχετικά με το τί θα μπορούσε να είναι αυτό το μυστηριώδες αντικείμενο, ο άνδρας θυμήθηκε ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1990, κατάπιε έναν πλαστικό αναπτήρα για ένα challenge που έκανε μαζί με κάποιους φίλους.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, οι γιατροί εφάρμοσαν μια πιο αποτελεσματική μέθοδο για αφαίρεση του αναπτήρα και τα κατάφεραν: Χρησιμοποίησαν ένα προφυλακτικό, με το οποίο κατάφεραν και «ψάρεψαν» το ολισθηρό αντικείμενο. Το εντυπωσιακό είναι ότι αν και το εξωτερικό του αναπτήρα είχε διαβρωθεί, εξακολουθούσε να περιέχει αέριο και οι γιατροί σε κατάσταση ενθουσιασμού διαπίστωσαν ότι λειτουργεί κανονικά.

Πηγή: dailystar