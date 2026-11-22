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Το παρκάρισμα μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση ακόμη και για τα πιο σύγχρονα αυτοκίνητα. Αυτό φαίνεται πως συνέβη και στην περίπτωση ενός ηλεκτρικού οχήματος χωρίς οδηγό στην Κίνα, το οποίο επιχείρησε να σταθμεύσει… 868 φορές μέσα σε μία νύχτα.

Το ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σε υπόγειο χώρο στάθμευσης στην επαρχία Ανχούι, περίπου στις 3 τα ξημερώματα. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν το αυτοκίνητο να κινείται επανειλημμένα μπρος-πίσω, να διορθώνει τη θέση του και να επιχειρεί ξανά τον ίδιο ελιγμό, χωρίς να υπάρχει κανείς στη θέση του οδηγού.

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DRIVERLESS Chinese car attempts to PARK ITSELF 868 TIMES pic.twitter.com/H2tWsapMqC — RTVisual (@RT_Visual_on_X) November 20, 2026

Οι συνεχείς κινήσεις προκάλεσαν την απορία ενός φύλακα, ο οποίος πλησίασε για να ελέγξει τι συνέβαινε, αφού άκουσε τους θορύβους από το πάρκινγκ. Όταν έφτασε στο σημείο, διαπίστωσε ότι το όχημα ήταν άδειο.

Η έκπληξη, ωστόσο, ήρθε την επόμενη ημέρα, όταν ο ιδιοκτήτης έλεγξε το ιστορικό λειτουργίας του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος, η λειτουργία αυτόματης στάθμευσης είχε ενεργοποιηθεί συνολικά 868 φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ύστερα από τις αλλεπάλληλες προσπάθειες, το όχημα τελικά σταμάτησε δίπλα σε ένα άλλο σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Τι προκάλεσε την επαναλαμβανόμενη προσπάθεια;

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι οδήγησε το αυτοκίνητο σε αυτή την ασυνήθιστη συμπεριφορά. Μεταξύ των πιθανών εξηγήσεων που έχουν διατυπωθεί είναι μια δυσλειτουργία στο λογισμικό του συστήματος αυτόματης στάθμευσης, η οποία ενδεχομένως το έκανε να επαναλαμβάνει τον ίδιο κύκλο κινήσεων.

Μια άλλη εκδοχή θέλει τη λειτουργία απομακρυσμένης στάθμευσης να ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα μέσω εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο. Ωστόσο, καμία από τις δύο εξηγήσεις δεν έχει επιβεβαιωθεί και τα πλάνα από τις κάμερες δεν αρκούν για να προσδιοριστεί η αιτία του περιστατικού.

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