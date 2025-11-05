Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης χθες (Τρίτη, 4/11), όταν ένας άνδρας την άγγιξε ανάρμοστα στο στήθος ενώ συνομιλούσε με πολίτες σε κεντρικό δρόμο της Πόλης του Μεξικού.



Στο βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ένας μεθυσμένος άνδρας να σκύβει και να προσπαθεί να φιλήσει από πίσω την Πρόεδρο στο λαιμό χωρίς τη συγκατάθεσή της, ενώ αυτή μιλά στους υποστηρικτές της σε έναν δρόμο της Πόλης του Μεξικού.

Στη συνέχεια, ο άνδρας τοποθετεί και τα δύο του χέρια στο στήθος της Σέινμπαουμ, πριν αυτή απομακρύνει τα χέρια του από το σώμα της και γυρίσει το πρόσωπό της για να τον δει. Λίγο μετά, ένα μέλος της ομάδας ασφαλείας της παρεμβαίνει.

Καθώς ο άνδρας απομακρύνεται, η Σέινμπαουμ φαίνεται να χαμογελάει σφιγμένα και να λέει: «Μην ανησυχείτε».

Η κρατική αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα ότι ο άνδρας είχε συλληφθεί.

Το συμβάν θέτει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την έλλειψη προεδρικής ασφάλειας αλλά και καταδεικνύει και το επίπεδο σεξουαλικής παρενόχλησης που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες της χώρας.

Σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι το περιστατικό αυτό αποδεικνύει ότι καμία γυναίκα δεν είναι απρόσβλητη από τη σεξουαλική παρενόχληση στο Μεξικό.

«Ακόμα και αν είσαι η πρόεδρος, οποιοσδήποτε άντρας πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα να σε αγγίξει», δήλωσε η Καταλίνα Ρουίς-Ναβάρο, δημοσιογράφος του φεμινιστικού μέσου ενημέρωσης Volcánicas. «Όταν σε ρωτούν τι είναι το πατριαρχικό σύστημα, το περιστατικό αυτό δείχνει τι είναι».